Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την έφεση του Αχιλλέα Μπέου για το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ELABET - ΑΕΚ.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε τιμωρήσει τον Αχιλλέα Μπέο για δηλώσεις που είχε κάνει κατά του διαιτητή Πολυχρόνη και του VAR Τζήλου, αφήνοντας αιχμές για παράνομο στοιχηματισμό, μετά την ήττα του Βόλου ELABET από την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, όμως η απόφαση ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό.

Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την έφεση του Δημάρχου του Βόλου κι εξαφάνισε την αρχική απόφαση, μαζί με το πρόστιμο. Η υπόθεση θα εκδικαστεί εκ νέου ενώπιον της ίδιας Πειθαρχικής Επιτροπής.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δικάζει με παρόντα τον εκκαλούντα Αχιλλέα Μπέο. Δέχεται τυπικώς και κατ’ ουσίαν την υπό κρίση έφεση. Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ.572/7.10.2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Αναπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, ενώπιον της ίδιας Πειθαρχικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας (αφορά τέλεση της παραβάσεως του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2α του Πειθαρχικού Κώδικα και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ)».