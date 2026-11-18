Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς άνοιξε τα χαρτιά του για την πίεση του πρωταθλητισμού και την οικογένειά του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης (17/11) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας σε μια αφοπλιστική συνέντευξη μίλησε για τα πάντα: αναφέρθηκε στα ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων, τους τσακωμούς και τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

«Παθαίνω black out την ώρα του αγώνα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε για τις στιγμές έντασης και ξεσπάσματος που έχει κατά τη διάρκεια των αγώνων του: «Όταν σε ακούμε πολλές φορές να θυμώνεις ή να τσακώνεσαι με τον πατέρα σου, στεναχωριόμαστε. Αν και πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι θα ξεσπάσεις. Και σκεφτόμαστε "δεν μπορεί να κάνει λίγο υπομονή να μην ξεσπάσει μπροστά στον κόσμο;". Μπορεί να μου απαντήσεις και να μου πεις "Γρηγόρη, δε γίνεται. Επειδή είναι ο μπαμπάς μου προπονητής μου τόσα χρόνια, αν έπρεπε να ξεσπάσω σε κάποιον γιατί εκείνη την ώρα δεν βλέπω τον μπαμπά μου, αλλά τον προπονητή μου" Νιώθεις άσχημα;».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς του απάντησε: «Δεν βλέπω τίποτα εκείνη την ώρα, παθαίνω black out. Είναι το χειρότερο πράγμα με το άθλημά μου. Δεν μπορώ να ξεσπάσω, να πω το οτιδήποτε γιατί είναι όλες οι κάμερες πάνω μου εκείνη τη στιγμή. Όταν τα βλέπω αυτά, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Νιώθω τύψεις. Είναι κακό και για μένα και για την οικογένειά μου και δεν βλέπω τίποτα το θετικό μέσα απ' αυτό και πολλές φορές εύχομαι να μην είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εκείνη τη στιγμή έχεις το άγχος του αγώνα, των πόντων που προσπαθείς να κερδίσεις».

Η σχέση με τον πατέρα του: «Το τένις έχει φτάσει να είναι τοξικό και για τους δυο μας»

Όσον αφορά τον πατέρα του, Απόστολο και τη σχέση που έχει μαζί του σαν γιος, ο τενίστας είπε: «Του έχω ζητήσει συγγνώμη και το έχει κάνει και αυτός. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, μου αρέσει η σχέση γιου-πατέρα χωρίς το τένις στη μέση. Έχουμε χτίσει κάτι καθαρό στη σχέση μας, το τένις είχε φτάσει να είναι τοξικό και για τους δύο μας. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Είχε φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το ότι δεν έχεις φίλτρο όταν μιλάς με τον πατέρα σου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν ήμουν μέρος σε ομαδικό άθλημα. Αν έπαιζα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο δεν θα υπήρχε ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα».

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