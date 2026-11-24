Ο Λούκα Μόντριτς δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και θα χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Δυσάρεστα νέα προέκυψαν στο συγκρότημα της Μίλαν, μόλις δύο ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Europa League, καθώς οι Ροσονέρι καλούνται να διαχειριστούν ακόμη ένα αγωνιστικό πρόβλημα, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Λούκα Μόντριτς.

Ο Κροάτης μέσος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Φροζινόνε, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το παιχνίδι της Πέμπτης, ενώ, η συμμετοχή του στην επόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος, απέναντι στην Κάλιαρι, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Η κατάσταση του 40χρονου χαφ θα επανεκτιμάται τις προσεχείς ημέρες, με το ιατρικό επιτελείο της Μίλαν να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποθεραπείας του. Προτεραιότητα των ανθρώπων της ομάδας είναι να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής πλήρως έτοιμος, είτε στο παιχνίδι με την Κάλιαρι είτε σε εκείνο που ακολουθεί απέναντι στην Πάρμα, χωρίς να υπάρξει βιασύνη στην επανένταξή του και, κυρίως, χωρίς να διακινδυνεύσει ενδεχόμενη υποτροπή.