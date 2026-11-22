Η Ρεάλ ζορίστηκε στη Μαδρίτη κόντρα στη Θέλτα, όμως με λυτρωτή τον Εσπί στο 86΄πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 κι έπιασε προσωρινά τη Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga.

Έχει εξελιχθεί στον άνθρωπο των τελευταίων στιγμών. Το πρόσωπο που θα πέσει στην αρένα, όταν τα πράγματα ζορίζουν. Κι απέναντι στη Θέλτα, η κατάσταση ζόρισε από νωρίς για τη Ρεάλ. Οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν από το 6΄στο ματς, η Ρεάλ έψαχνε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά και ο Ζοσέ Μουρίνιο έριξε στη μάχη μια εγγυημένη λύση. Ο Κάρλος Εσπί με γκολ στο 86΄δικαίωσε ξανά τον Πορτογάλο και υπέγραψε την ανατροπή των Μερένγκες, οι οποίοι με το 2-1 έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις κι έπιασαν προσωρινά στην κορυφή τη Μπαρτσελόνα με ματς περισσότερο.

Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει με χειρότερους οιωνούς για τη Βασίλισσα. Μόλις στο 6΄άλλωστε η Θέλτα βρήκε κενό χώρο για να αναπτυχθεί από την πλευρά του Αλεξάντερ-Άρνολντ, με τον Σβέντμπεργκ να σερβίρει έτοιμο γκολ για τον Ντουράν που έγραψε το 1-0 προ κενής εστίας για ένα γρήγορο προβάδισμα. Η διακοπή των εθνικών ομάδων φάνηκε να έχει αποσυντονίσει τη Ρεάλ που δεν πατούσε καλά στα πόδια της και η κρισιμότερη απόδειξη ήρθε στο 38΄, όταν ο Μπαπε κέρδισε πέναλτι, αλλά εκτέλεσε πάνω από τα δοκάρια.

Η εικόνα δεν άλλαξε και πολύ μετά την ανάπαυλα, με την Θέλτα μάλιστα να αγγίζει το 0-2 στο 67΄σε μακρινό σουτ του Ντουράν που αποσόβησε ο Κουρτουά. Μια κρίσιμη στιγμή για τον ρου του αγώνα, αφού στιγμές αργότερα οι Μαδριλένοι πάτησαν γκάζι στην κόντρα και ο Μπέλιγχαμ με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής σημάδεψε τη γωνία για το 1-1.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Μουρίνιο επιστράτευσε όλα τα του όπλα στην επίθεση για να πάρει τη νίκη και τελικά το φινάλε είχε την υπογραφή του... συνήθη ύποπτου σε τέτοιες περιπτώσεις Κάρλος Εσπί. Στο 85΄συγκεκριμένα ο Ισπανός πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Βινίσιους, είδε τον Ράντου να κάνει μεγάλη επέμβαση, αλλά στην επαναφορά σκόραρε για να υπογράψει την ανατροπή.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (57΄Βινίσιους), Χάουσεν, Κονατέ, Καρέρας (57΄Κουκουρέγια), Καμαβινγκά (79΄Εσπί), Μπερνάρντο Σίλβα (57΄Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ, Γκιουλέρ, Ντιομαντέ (71΄Έντρικ), Μπαπέ

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδεθ): Ραντού, Ροντρίγκες, Λαγκό, Αλόνσο, Καρέιρα, Γκαλάν (76΄Γκαλάν), Μπούρσιο (Ντρίουχ), Μορίμπα, Άλβαρες (46΄Γιουντγκλα), Σβέντμπεργκ (67΄Φέμπας), Ντουράν (76΄Ντουράν)

