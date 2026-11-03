O Νόβακ Tζόκοβιτς νίκησε 2-1 τον Βαλεντίν Βασερό, προκρίθηκε στον 2ο γύρο τους Rolex Paris Masters και παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα ΑΤP Finals του Τορίνο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε 2-1 σετ του Βαλεντίν Βασερό με 6-7(5), 7-5, 6-1 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Masters του Παρισιού. Ο Σέρβος σταρ του παγκόσμιου τένις χάρη σε αυτή τη νίκη παραμένει στο κυνήγι της πρόκρισης στα ATP Finals που θα διεξαχθούν στην Ιταλία και το Τορίνο από 15 έως 22 Νοεμβρίου.

Ο Τζόκοβιτς επικράτησε του Μονεγάσκου Βασερό, νικητή του τελευταίου ATP 500 στη Βασιλεία, με 2-1 σετ και συνεχίζει στο Rolex Paris Masters. Ο 39χρονος θρύλος του τένις θα χρειαστεί να φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά της διοργάνωσης αν θέλει να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να περάσει στους τελικούς του ATP Tour.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση με τον Βασερό, ο Τζόκοβιτς ανέφερε σχετικά με τον αγώνα και τον αντίπαλό του: «Έχει ένα τρομερό σερβίς. Είναι τεράστιο, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο. Για ενάμιση σετ, δυσκολεύτηκα να διαβάσω το σερβίς του και ακόμα κι αν μάντεψα σωστά, ερχόταν με κάποια ταχύτητα. Είναι δύσκολο να παίξεις με κάποιον έτσι, δεν σου δίνει πολλές ευκαιρίες και ασκεί επιπλέον πίεση στα παιχνίδια σου με το σερβίς».

Κλείνοντας, ο Σέρβος σταρ συμλήρωσε: «Το τρίτο σετ ήταν πολύ καλό, αλλά πολύ κουραστικό σωματικά, με πολλές μεγάλες προσπάθειες... Είμαι ακόμα εκεί, ακόμα αντέχω και δίνω ό,τι μπορώ, προσπαθώντας να βρω το καλύτερο επίπεδό μου όταν έχει σημασία».

Στην φάση των «32», ο Τζόκοβιτς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα, Νο.83 στο κόσμο. Ο Σέρβος, Νο.10 αυτή τη στιγμή, στην παγκόσμια κατάταξη έχει, αν προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης, πιθανή μεγάλη μάχη με τον Άλεξ Ντε Μινόρ,Νο.9 του world ranking, ο οποίος είναι επίσης διεκδικητής για τα τελευταία εισιτήρια πρόκρισης στα ATP Finals και αυτή η μεταξύ τους αναμέτρηση θα έιναι πολύ κομβική για την έκβαση της τελικής οκτάδας που θα βρεθεί στους τελικούς του Τορίνο.