Ο Μπεν Μουρ με follow έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, 0.9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε!

Απίστευτο ήταν το φινάλε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, με τον Μπεν Μουρ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι 0.9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Συγκεκριμένα ο Μπριν Ταϊρί, αστόχησε σε προσπάθεια τριών πόντων, ωστόσο ο Μουρ ήταν στην κατάλληλη θέση και μπόρεσε να κάνει το follow και να χαρίσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ.

Δείτε τη φάση: