Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξαν μπαλόνια στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» πριν από τον αγώνα με τη Ρόμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο κλαμπ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τη Ρόμα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ο κόσμος φρόντισε να δείξει από την αρχή την αγανάκτησή του στο «Ολντ Τράφορντ».

Τη στιγμή που οι δυο ομάδες έκαναν την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί των Κόκκινων Διάβολων πέταξαν μπαλόνια στις εξέδρες του γηπέδου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ζοφερή κατάσταση που βιώνει το κλαμπ.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, άλλωστε, βιώνει μία από τις χειρότερες εκκινήσεις στην ιστορία της τη φετινή σεζόν κι έχει περιοριστεί στην 17η θέση της Premier League, οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

— Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) November 3, 2026