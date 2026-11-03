Τρινκιέρι: «Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους»

Δείτε τι είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Αντρέα Τρινκιέρι, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ρόμα BC.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη κόντρα στη Ρόμα BC με 113-111, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του να τονίζει πως οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα τον βρουν σήμερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη flash interview:

«Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους. Αυτό που μετράει είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε καλές στιγμές. Έβαλαν μεγάλα σουτ, ελέγξαμε καλύτερα το ματς. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Χάσαμε κάπως το μομέντουμ, αλλά ευτυχώς έχω αυτούς τους παίκτες στο τέλος».