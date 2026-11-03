Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι

Οι ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο, μετά το 500άρι της Βασιλείας, ανάγκασαν τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποσύρει τη συμμετοχή του κι από το Masters του Παρισιού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγη ώρα πριν από την πρεμιέρα του με αντίπαλο τον Λέρνερ Τιέν στο Masters του Παρισιού, απέσυρε τη συμμετοχή του από αυτό.

Ο αγώνας του για τον 1ο γύρο ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), όμως ο 28χρονος Τσιτσιπάς αποφάσισε να μην αγωνιστεί, καθώς φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο.

Έτσι μετά το 500άρι τουρνουά στη Βασιλεία, ο Τσιτσιπάς θα χάσει και το ATP 1000 στο Παρίσι, που είναι και το τελευταίο της χρονιάς.

Alejandro Davidovich Fokina and Stefanos Tsitsipas have withdrawn from this year's tournament. Nuno Borges and Adolfo Daniel Vallejo will replace them, respectively. We wish them all the best in their recovery 💙 #RolexParisMasters https://t.co/4LLtbyRxMW November 3, 2026

Mια εξέλιξη που κρατά τον Έλληνα παίκτη ουσιαστικά εκτός του Top 32 στην παγκόσμια κατάταξη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.34 κι ενώ το μόνο διαθέσιμο τουρνουά που μπορεί να παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν είναι το 250άρι στη Στοκχόλμη (8-14 Νοεμβρίου).

Τη θέση του στο Παρίσι πήρε ως lucky loser ο Παραγουανός, Αντόλφο Βαγιέχο.