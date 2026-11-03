Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι
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Οι ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο, μετά το 500άρι της Βασιλείας, ανάγκασαν τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποσύρει τη συμμετοχή του κι από το Masters του Παρισιού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγη ώρα πριν από την πρεμιέρα του με αντίπαλο τον Λέρνερ Τιέν στο Masters του Παρισιού, απέσυρε τη συμμετοχή του από αυτό.

Ο αγώνας του για τον 1ο γύρο ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), όμως ο 28χρονος Τσιτσιπάς αποφάσισε να μην αγωνιστεί, καθώς φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο.

Έτσι μετά το 500άρι τουρνουά στη Βασιλεία, ο Τσιτσιπάς θα χάσει και το ATP 1000 στο Παρίσι, που είναι και το τελευταίο της χρονιάς.

Mια εξέλιξη που κρατά τον Έλληνα παίκτη ουσιαστικά εκτός του Top 32 στην παγκόσμια κατάταξη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.34 κι ενώ το μόνο διαθέσιμο τουρνουά που μπορεί να παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν είναι το 250άρι στη Στοκχόλμη (8-14 Νοεμβρίου).

Τη θέση του στο Παρίσι πήρε ως lucky loser ο Παραγουανός, Αντόλφο Βαγιέχο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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