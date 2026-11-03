Τσιτσιπάς: «Τέλος η σεζόν, η υγεία παραμένει προτεραιότητά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο δεξιό ώμο και τον υποχρέωσε να μην αγωνιστεί στη Βασιλεία και στο Παρίσι, βάζοντας τέλος στη σεζόν.

Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε άδοξα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βασιλείας και το Μasters του Παρισιού.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο 28χρονος Έλληνας παίκτης, οι ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στον δεξιό ώμο τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, ήταν και ο λόγος που έφερε το τέλος στους αγώνες του για το 2026.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέφερε τα εξής: «Τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισα να αγωνίζομαι παρά το γεγονός ότι ένιωθα ενοχλήσεις στον δεξιό μου ώμο. Αφού αξιολόγησα προσεκτικά την κατάσταση, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Rolex Paris Masters, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν μου για το 2026. Η υγεία μου και η ευεξία μου παραμένουν προτεραιότητά μου.

Θα επικεντρωθώ πλήρως στην ανάρρωσή μου, δουλεύοντας στενά με την ιατρική μου ομάδα για να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό, να καθορίσουμε την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να επιστρέψω στη δράση ενόψει της νέας σεζόν. Παραμένω αφοσιωμένος στο να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση».