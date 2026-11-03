Μετά το stop που είχε μπει για τον κόσμο των Πειραιωτών στο Μαρσέιγ - Ολυμπιακός θα έχουν για πρώτη φορά φέτος στη Γαλλία τη συνδρομή του με τη Ρεν. Ρεν - αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Στο Μαρσέιγ - Ολυμπιακός οι Ερυθρόλευκοι στερήθηκαν τον κόσμο τους από τις λανθασμένες ενέργειες των γαλλικών Αρχών αλλά και της Αστυνομίας. Στην τελευταία χρονικά σύσκεψη πριν από το ματς στο Βελοντρόμ επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού ακυρώθηκαν μετά τα όσα είχαν προκύψει. Οι Γάλλοι επέμεναν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα εφόσον υπήρχαν φίλαθλοι των 2 συλλόγων και ενώ τελικώς όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια στο γήπεδο βρέθηκαν οπαδοί της ΑΕΚ.

Ως προς στο Ρεν - Ολυμπιακός τα πράγματα αλλάζουν. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν για πρώτη φορά στη Γαλλία φέτος τον κόσμο μαζί τους παρά τα μπερδέματα που υπήρχαν και τώρα και την αλλαγή της ημέρας του αγώνα. Αρχικά επρόκειτο ο Ολυμπιακός να είχε 2.000 φιλάθλους αλλά μετά την αλλαγή δεδομένων θα έχει 900 άτομα. Στο σύνολο θα έχει 700 φιλάθλους τους στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και 200 με εισιτήρια first class.

Θυμίζουμε τις οδηγίες του Ολυμπιακού προς τον κόσμο του

Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):

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Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους. Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη. Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας. Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4.