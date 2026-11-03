LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης
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Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στις 16:00 ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Στις 16:00 ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στη συνέντευξη Τύπου από την Allwyn Arena για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση.
Δείτε live τη συνέντευξή Τύπου της Ένωσης μέσα από το AEK TV:
@Photo credits: INTIME
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