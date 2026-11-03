LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στις 16:00 ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 16:00 ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στη συνέντευξη Τύπου από την Allwyn Arena για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση.

Δείτε live τη συνέντευξή Τύπου της Ένωσης μέσα από το AEK TV: