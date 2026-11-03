Από το γκολ που έστειλε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι την προσωρινή απομάκρυνσή του από την πρώτη ομάδα, ο Τάισον έχει διανύσει 1.389 ημέρες στα «ασπρόμαυρα».

Στις 14 Ιανουαρίου 2023, ο Τάισον υπέγραφε ως ελεύθερος στον ΠΑΟΚ, μία ημέρα μετά από τα 35α γενέθλιά του. Σήμερα, 1.389 ημέρες αργότερα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται σε μια κατάσταση που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν επέστρεφε στην Ευρώπη για να φορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Και με δική του ευθύνη, βεβαίως βεβαίως, με την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του απέναντι στον σύλλογο, που του έδωσε (ξανά) ποδοσφαιρική ζωή και υπόσταση.

Η απόφαση να ακολουθήσει πρόγραμμα προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ Β' τον φέρνει μακριά από την καθημερινότητα της πρώτης ομάδας, σε μια περίοδο που ο Δικέφαλος προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος, πάντως, επέλεξε να μη δώσει συνέχεια στην ένταση. Ουδείς γνωρίζει αν έχει μετανιώσει για την στάση του, ωστόσο με μήνυμά του στο Instagram, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει με την ίδια αφοσίωση, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη των νεότερων ποδοσφαιριστών.

Τον ερχόμενο Ιανουάριο θα συμπληρώσει τα 39 του χρόνια. Η ηλικία, την οποία ο ίδιος αντιμετώπιζε συχνά με χιούμορ, συνοδεύεται πλέον από τις απαιτήσεις μιας διαφορετικής αγωνιστικής διαχείρισης.

Η προσφορά του στον ΠΑΟΚ είναι καταγεγραμμένη και δεν επηρεάζεται από τη σημερινή απόφαση. Ταυτόχρονα, η παρουσία του στην ομάδα δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση όσα πρόσφερε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν οι ανάγκες του συνόλου, οι επιλογές του προπονητή και οι κανόνες που ισχύουν για όλους.

Το εάν η απομάκρυνσή του από τις προπονήσεις της πρώτης ομάδας θα αποδειχθεί προσωρινή ή θα οδηγήσει σε μια πιο οριστική εξέλιξη παραμένει ανοιχτό.

Προς το παρόν, ο Τάισον επέλεξε να μιλήσει για δουλειά, αφοσίωση και στήριξη των νεότερων παικτών. Και να υπενθυμίσει ότι, ενόψει του Ολυμπιακού, προτεραιότητα πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ.

Οι αριθμοί μιας τετραετίας

Οι 172 συμμετοχές, τα 23 γκολ και οι 30 ασίστ αποτελούν τον αγωνιστικό απολογισμό του Τάισον στον ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Συνολικά έχει καταγράψει 11.122 λεπτά συμμετοχής, με μέσο όρο 64,7 λεπτά ανά εμφάνιση.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται και η σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του στην Τούμπα. Το πρωτάθλημα του 2024, με τον Βραζιλιάνο να έχει καθοριστική συμβολή στην κατάκτησή του και να πετυχαίνει το γκολ που έδωσε ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Εκείνο το γκολ, στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της σχέσης του Τάισον με τον ΠΑΟΚ. Μιας σχέσης που χτίστηκε μέσα από την καθημερινή του παρουσία, τις εμφανίσεις του και τη σύνδεσή του με την κερκίδα.

Από τον «έφηβο των 38» στη φετινή πραγματικότητα

Τον περασμένο Ιανουάριο, όταν συμπλήρωνε τα 38 του χρόνια, ο Τάισον εξακολουθούσε να καταρρίπτει ρεκόρ με την ασπρόμαυρη φανέλα. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά, όταν πανηγύρισε τα δύο γκολ του παριστάνοντας τον παππού με το μπαστούνι, απαντώντας με χιούμορ σε όσους αμφισβητούσαν τις αντοχές του. Σ' εκείνο το ματς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που σημείωσε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι.

Η φετινή αγωνιστική πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Τάισον το γνώριζε εξ αρχής και είχε συμφωνήσει στην αλλαγή του ρόλου και τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, αν και οι αριθμοί δείχνουν ότι είχε και πάλι σημαντικό χρόνο.

Στις 13 συμμετοχές του τη σεζόν 2026-27, έχει καταγράψει 778 λεπτά, με μέσο όρο 59,8 ανά παιχνίδι, χωρίς γκολ. Η συμμετοχή του παραμένει υπαρκτή, ωστόσο η επιρροή του στο παιχνίδι δεν βρίσκεται στα επίπεδα των προηγούμενων περιόδων. Απόδειξη; Η μόλις μία ασίστ που έχει καταγράψει στην καρτέλα με τους αριθμούς του.