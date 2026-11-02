Τσιτσιπάς: Απέναντι στον Βαν Άσε, αν προκριθεί στους «32» του Παρισιού
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διασταυρώνεται με τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε στην φάση των «32» του τουρνουά Masters στο Παρίσι, εφόσον φυσικά ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν στον πρώτο γύρο του Rolex Paris Masters.
Ο 22χρονος Γάλλος τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μαριάνο Ναβόνε με 6-3, 7-5. Ο Βαν Άσε μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ, κάνοντας break στο πρώτο game της αναμέτρησης. Ο Ναβόνε προσπάθησε να κυνηγήσει στο σκορ, αλλά ο Γάλλος τελείωσε το σετ με ακόμα ένα break στο τελευταίο game του σετ, πετυχαίνοντας το 6-3 και 1-0.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους στα πρώτα 11 games, με τον Βαν Άσε με να προηγείται με 6-5. Ο Γάλλος, Νο.47 στο κόσμο, έστησε στον τοίχο τον Αργεντίνο, Νο.48 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Βαν Άσε «έσπασε» το service του Ναβόνε στο τελευταίο game, σημείωσε το 7-5 και καθάρισε την αναμέτρηση με το τελικό 2-0.
PREMIÈRE VICTOIRE AU MASTERS 1000 DE PARIS POUR VAN ASSCHE 🇫🇷 Luca Van Assche écarte Mariano Navone en deux sets (6-3, 7-5) et se qualifie pour le deuxième tour. 🔥 Il affrontera Stefanos Tsitsipas ou Learner Tien. https://t.co/dUIdhFSDox— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 2, 2026
Ο Στεφανος Τσιτσιπάς, όμως θα χρειαστεί πρώτα να δείξει την πολύ θετική του εικόνα των τελευταίων μηνών και να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν.
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