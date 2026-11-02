Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν στο 1ο γύρο του Rolex Paris Masters, θα αντιμετωπίσει τον Λούκα Βαν Άσε στους «32» της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διασταυρώνεται με τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε στην φάση των «32» του τουρνουά Masters στο Παρίσι, εφόσον φυσικά ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν στον πρώτο γύρο του Rolex Paris Masters.

Ο 22χρονος Γάλλος τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μαριάνο Ναβόνε με 6-3, 7-5. Ο Βαν Άσε μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ, κάνοντας break στο πρώτο game της αναμέτρησης. Ο Ναβόνε προσπάθησε να κυνηγήσει στο σκορ, αλλά ο Γάλλος τελείωσε το σετ με ακόμα ένα break στο τελευταίο game του σετ, πετυχαίνοντας το 6-3 και 1-0.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους στα πρώτα 11 games, με τον Βαν Άσε με να προηγείται με 6-5. Ο Γάλλος, Νο.47 στο κόσμο, έστησε στον τοίχο τον Αργεντίνο, Νο.48 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Βαν Άσε «έσπασε» το service του Ναβόνε στο τελευταίο game, σημείωσε το 7-5 και καθάρισε την αναμέτρηση με το τελικό 2-0.

PREMIÈRE VICTOIRE AU MASTERS 1000 DE PARIS POUR VAN ASSCHE 🇫🇷 Luca Van Assche écarte Mariano Navone en deux sets (6-3, 7-5) et se qualifie pour le deuxième tour. 🔥 Il affrontera Stefanos Tsitsipas ou Learner Tien. https://t.co/dUIdhFSDox November 2, 2026

Ο Στεφανος Τσιτσιπάς, όμως θα χρειαστεί πρώτα να δείξει την πολύ θετική του εικόνα των τελευταίων μηνών και να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν.