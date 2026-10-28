Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας τον Ουγκό Χουμπέρ με 2-1 σετ προκρίθηκε στη φάση των «16» στο ATP 500 της Βασιλείας και παρέμεινε στο παιχνίδι πρόκρισης στα ATP Finals.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή στη Βασιλεία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στη γενέθλια πόλη του Ρότζερ Φέντερερ και συνδύασε αυτή την επιστροφή με νίκη απέναντι στον Γάλλο, Ούγκο Χουμπέρ με 4-6, 6-3, 6-4 για τον 1ο γύρο στο ATP 500 της ελβετικής πόλης.

Ο 39χρονος Σέρβος σημείωσε την 20ή νίκη στα 28 συνολικά παιχνίδια που έχει δώσει το 2026 και τον κρατά στη διεκδίκηση πρόκρισης στα ATP Finals στο Τορίνο.

Mε τους Ζβέρεφ, Αλκαράθ και Σέλτον να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα Finals, 10 παίκτες παίζουν για τα άλλα πέντε εισιτήρια.

Ο Τζόκοβιτς με την πρόκρισή του ανέβηκε στην 9η θέση της ειδικής κατάταξης με 2.890β., με τον Ράφαελ Χόδαρ, που συμμετέχει επίσης στη Βασιλεία, να κρατά την 8η και τελευταία προνομιούχα θέση, με τον Σέρβο στη φάση των «16» να αγωνίζεται με τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ και το νεαρό Ισπανό με τον Βαλεντίν Βασερό.

ATP LIVE RACE: Qualified: Zverev Alcaraz Shelton 4. Cobolli, 3.680 (Vienna R2) 5. Medvedev, 3.660 (Vienna R2) 6. Fils, 3.475 (Basel R2) 7. Tiafoe, 3.380 8. Jódar, 3.184 (Basel R2) -- 9. Djokovic, 2.890 (Basel R2) 10. De Minaur, 2.880 (Vienna R2) 11. Fritz, 2.695 (Basel R1) 12. Paul, 2.675 (Vienna R2) 13. Mensik, 2.500 (Vienna R2) October 28, 2026

Στον αγώνα με τον Χουμπέρ, ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε την ανατροπή. Το break που πέτυχε ο Χουμπέρ στο 3ο game του αγώνα, καθόρισε την εξέλιξη του 1ου σετ, ο Γάλλος προηγήθηκε με 3-1 και διατηρώντας το σερβίς του έφθασε στο 6-4.

Ο Τζόκοβιτς απάντησε με προβάδισμα 3-0 στο 2ο σετ, διατήρησε το προβάδισμα, 4-1, 5-3 για να το κατακτήσει με 6-3.

Ο Σέρβος με break προσπέρασε με 3-2 στο 3ο σετ, και «σβήνοντας» break point, έκανε το 4-2, διατήρησε το σερβίς του για το 5-3 και έκλεισε το σετ στο 6-4 και μαζί την πρόκριση.

