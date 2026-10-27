Τζόκοβιτς: «Nιώθω μεγάλο σεβασμό για τους νέους και τον αγώνα τους στη Σερβία»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε δηλώσεις του από τη Βασιλεία αναφέρθηκε στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές στη Σερβία, μετά τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας».

Με ποσοστό συμμετοχής που άγγιξε το 68% η «Φοιτητική Λίστα» ήταν η μεγάλη νικήτρια στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (25/10) στη Σερβία, βάζοντας τέλος στα 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η εκλογική διαδικασία βρήκε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Βασιλεία, όπου επέστρεψε για να αγωνιστεί έπειτα από 15 χρόνια, στην προσπάθεια να διεκδικήσει μια θέση στα ATP Finlas στο Τορίνο.

Ο 39χρονος Τζόκοβιτς σε συνέντευξή του στην Telegraf μίλησε για τη νέα σελίδα που άρχισε στην πατρίδα του, έπειτα από κινητοποιήσεις δύο ετών από τους φοιτητές, που άρχισαν με αφορμή τον θάνατο 15 ανθρώπων μετά την κατάρρευση στέγης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024.

«Έχω εκφράσει την υποστήριξή μου αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια και ήταν πάντα κατηγορηματική προς αυτούς και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που το γνωρίζουν αυτό, γνωρίζουν ποια είναι η στάση μου.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που απολαμβάνω μια ξεχωριστή θέση στην κοινωνία της χώρας μου και νιώθω τιμή που έχω τόση υποστήριξη από τον κόσμο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους νέους, για τους φοιτητές, για την επιμονή τους, για τον αγώνα τους, για την πίστη τους που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια» είπε αρχικά ο Τζόκοβιτς.

Serbia 🇷🇸: The capital of Belgrade tonight. People as far as the eye can see. The Student List is ready to end 12 years of rule by Aleksandar Vucic and the SNS. https://t.co/jnizLONHYM October 22, 2026

Και συνέχισε: «Οι πιέσεις ήταν ασυνήθιστες, μόνο αυτοί ξέρουν πόση προσπάθεια, δύναμη και θέληση χρειάστηκε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τους συγχαίρω για τη νίκη τους. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για όλους τους ανθρώπους και κατάφεραν να σπάσουν αυτή την προσωπολατρεία ενός ατόμου, κατάφεραν να συλλογικοποιήσουν όλη τη διαδικασία και να αφυπνίσουν την ελπίδα και την υπερηφάνεια στους ανθρώπους.

Είμαι σχεδόν σαράντα ετών, αλλά δεν θυμάμαι να υπήρχε τόσος ενθουσιασμός για την ψηφοφορία, να βγήκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για να δείξουν την υποστήριξή τους. Τους συγχαίρω λοιπόν και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους στη Σερβία τα καλύτερα στο μέλλον και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα τώρα και ελπίζω να τη διατηρήσουμε». Τώρα όλοι έχουμε ελπίδα στη χώρα μας, ότι θα προχωρήσει και ότι θα απολαύσουμε το μέλλον».