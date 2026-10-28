Ο Σταν Βαβρίνκα αποσύρθηκε απο την ενεργό δράση, μετά από την τελευταία του αναμέτρηση στο Swiss Indoors Basel, όπου ηττήθηκε από τον Γίρι Λεχέτσκα με 7-5, 7-6(2).

Ο Σταν Βαβρίνκα, ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας, έφτασε στη δύση της καριέρας του και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το βράδυ της Τρίτης (27/10). Ο 41χρονος πήρε μέρος στο ATP 500 στη Βασιλεία, όπου ηττήθηκε στο πρώτο γύρο της διοργάνωσης από τον Γίρι Λεχέτσκα 7-5, 7-6(2) και αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κοινό του τένις, αλλά και αυτό της πατρίδας του.

Το βράδυ της Δευτέρας (26/10), πραγματοποιήθηκε μία λαμπερή και συγκινητική εκδήλωση στο κεντρικό court της διοργάνωσης αφιερωμένη στον Βαβρίνκα. Συναθλητές, φίλοι και συνεργάτες του Ελβετού έδωσαν το παρών ή έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο «αντίο» του από την αγωνιστική δράση. Ξεχωριστό ήταν το μήνυμα του Ρότζερ Φέντερερ στον φίλο και συμπατριώτη του, Βαβρίνκα: «Μου λείπεις και σ’ αγαπώ, αγόρι μου».

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Βαβρίνκα αντιμετώπισε τον Γίρι Λεχέτσκα στη φάση των «32» του Swiss Indoors Basel. Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους στα πρώτα 10 games με το σκορ στο 5-5. Εκεί ο Τσέχος, Νο.21 στο κόσμο, έκανε break στο service του Βαβρίνκα και πήρε μεγάλο πλεονέκτημα με 6-5. Ο Λεχέτσκα, με love game έκανε το 7-5 και πήρε το σετ.

Getting the crowd involved 📣 @stanwawrinka #SwissIndoorsBasel https://t.co/BpCoLAWCKn October 27, 2026

Στο δεύτερο σετ, ο Βαβρίνκα πάλεψε πολύ και όταν σέρβιρε ήταν σχεδόν αλάνθαστος, αλλά ο Λεχέτσκα ήταν ασταμάτητος στο service του και δεν άφησε περιθώρια στο Βαβρίνκα να του το «σπάσει». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο tie-break. Ο Βαβρίνκα ξέμεινε από δυνάμεις και μερικά αβίαστα λάθη έφεραν τον Λεχέτσκα σε match point (6-2). Στον τελευταίο πόντο, ο Βαβρίνκα πίεσε για να το «σβήσει» και έφερε τον Λεχέτσκα στο όριο. Με ένα δυνατό backhand ο Βαβρίνκα έστειλε την μπάλα out, σηματοδοτώντας το τέλος μίας λαμπρής καριέρας. Ο Λεχέτσκα πέρασε στους «16» της διοργάνωσης με νίκη 2-0 σετ μετά το 7-6(2) που έκανε στο δεύτερο σετ.

The final point of Stan Wawrinka's ATP career ❤️ #SwissIndoorsBasel https://t.co/BsDWpPjywD October 27, 2026

Αρκετά φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη λήξη του αγώνα, με το κοινό της Βασιλείας να αποθεώνει τον Σταν Βαβρίνκα.

Stan Wawrinka gives his home crowd one last lap of honour 🫶 ❤️ 🤍 @stanwawrinka #SwissIndoorsBasel https://t.co/aAK7uhLAUg — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2026

Ο φοβερός τενίστας κατέκτησε στη καριέρα του τρεις τίτλους Grand Slam:

Australian Open (2014) : Νίκησε στον τελικό τον Ραφαέλ Ναδάλ.

: Νίκησε στον τελικό τον Ραφαέλ Ναδάλ. Roland Garros (2015) : Νίκησε στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

: Νίκησε στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς. US Open (2016): Νίκησε στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει άλλους 13 τίτλους στο ATP Tour, νικώντας, μάλιστα, και τους τρεις κορυφαίους τενίστες στην ιστορία (Τζόκοβιτς-Ναδάλ-Φέντερερ):

Monte-Carlo Masters: 2014

Chennai / Maharashtra Open: 4 τίτλοι (2011, 2014, 2015, 2016)

Geneva Open: 2 τίτλοι (2016, 2017)

Umag (Croatia Open): 2006

Casablanca (Grand Prix Hassan II): 2010

Oeiras (Portugal Open): 2013

Rotterdam Open: 2015

Tokyo (Japan Open): 2015

Dubai Tennis Championships: 2016

Ταυτόχρονα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008 και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, με την ομάδα της Ελβετίας, στο Davis Cup το 2014.

Ο Βαβρίνκα κατάφερε να φτάσει μέχρι το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, στη πολυετή καριέρα του, το 2014.

A storied career comes to an end 🏆 ✨ @stanwawrinka https://t.co/V5IP6Z4Kvn — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει τον Ελβετό σπουδαίο τενίστα μόλις μία φορά στη καριέρα του. Η αναμέτρηση αυτή ήταν το 2019 στο Roland Garros, στον γύρο των «16». Ο Βαβρίνκα επικράτησε με 3-2 σετ, με 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6, σε αγώνα που διήρκησε 5 ώρες και 10 λεπτά.