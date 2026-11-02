Ο Αχιλλέας Πούγγουρας συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και θα χάσει τον αγλωνα του ΟΦΗ νε τον Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ τα βρήκε δύσκολα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, όμως χάρη στο γκολ του Κόντρο στο φινάλε κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Αγρίνιο. O Aχιλλέας Πούγγουρας ήταν βασικός για τους Κρητικούς και στο 26ο λεπτό πήρε την τρίτη του κίτρινη στο τρέχον πρωτάθλημα και συμπλήρωσε κάρτες.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να στερηθεί τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Super League, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, στο Παγκρήτιο, σε αγώνα που ακολουθεί της εντός έδρας αναμέτρησης με την Άντερλεχτ.

Θυμίζουμε πως ο Πούγγουρας θα έπρεπε να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς πρωταθλήματος και σε αυτό το διάστημα οι Κυπελλούχοι θα φιλοξενήσουν τον Ατρόμητο, θα αναμετρηθούν με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και εν συνεχεία θα υποδεχτούν τον Ηρακλή.