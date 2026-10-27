Φέντερερ: «Μου λείπεις και σ’ αγαπώ, αγόρι μου»

Σε μία βραδιά στη Βασιλεία, αφιερωμένη στο αντίο του Σταν Βαβρίνκα, ο θρύλος του τένις, Ρότζερ Φέντερερ, αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον συμπατριώτη του.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε στην Ελβετία το Swiss Indoors Basel, στο οποίο θα συμμετάσχει για τελευταία φορά ο Σταν Βαβρίνκα. Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας αγωνίζεται στο τελευταίο τουρνουά του ATP Tour της καριέρας του και γι αυτό η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να τιμήσει τον Βαβρίνκα σε μία λαμπερή και συγκινητκή εκδήλωση για το αντίοτου στο άθλημα.

Φίλοι και συναθλητές του τρεις φορές πρωταθλητή Grand Slam έστειλαν το δικό τους μύνημα για την αποχώρισή του από τα court. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το αντίο του Ρότζερ Φέντερερ στον συμπατριώτη και πρώην συναθλητή του, μέσω ενός βίντεο που έστειλε για τον Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός θρύλος του τένις ανέφερε χαρακτηριστικά στο μύνημα του:

«Σε συγχαίρω από καρδιάς για την απίστευτη καριέρα σου. Είναι εκπληκτικά όλα όσα έχεις πετύχει. Είναι υπέροχο που μπορέσαμε να ζήσουμε τόσα πολλά μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και ελπίζω, φυσικά, να μην τα ξεχάσεις ούτε εσύ. Σε σκέφτομαι. Μου λείπεις και σ’ αγαπώ, αγόρι μου»

O Βαβρίνκα το βράδυ της Τρίτης (27/10, 20:10) παίζει απέναντι στον Γίρι Λεχέτσκα για τον πρώτο γύρο του ATP 500 στη Βασιλεία.