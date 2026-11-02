Η FIFPRO ανακοίνωσε τους φιναλίστ για την κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς, με τους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι ανάμεσα στους 26 υποψηφίους.

Η FIFPRO ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας (02/11) τους φιναλίστ για την κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς, με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να περιλαμβάνονται στη λίστα, έπειτα από ψήφους περισσότερων από 26.000 επαγγελματιών παικτών.

Συνολικά 26.317 ποδοσφαιριστές από 75 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας για να αναδειχθούν οι υποψηφιότητες για την τελική ενδεκάδα, η οποία, όπως κάθε χρόνο, επιλέγεται αποκλειστικά από επαγγελματίες παίκτες.

Οι 26 φιναλίστ επιλέχθηκαν με βάση τις επιδόσεις τους μεταξύ 4 Αυγούστου 2025 και 19 Ιουλίου 2026 και για να είναι επιλέξιμοι για την διάκριση αυτή οι παίκτες έπρεπε να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 30 επίσημες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η κορυφαία ενδεκάδα για τη σεζόν 2025/2026 θα αποτελείται από έναν τερματοφύλακα, τρεις αμυντικούς, τρεις μέσους και τρεις επιθετικούς που θα λάβουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις αντίστοιχες θέσεις τους, ενώ η 11η θέση θα πάει στον παίκτη που θα λάβει τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ανεξάρτητα από τη θέση.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των, Τιμπό Κουρτουά, Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, του αρχηγού της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, των Ρόντρι και Έρλινγκ Χάαλαντ για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Μπαρτσελόνα εκπροσωπείται επίσης από τα νεαρά ταλέντα Πάου Κουμπάρσι και Λαμίν Γιαμάλ, ενώ άλλα αξιοσημείωτα ονόματα περιλαμβάνουν τους Μάικλ Ολίσε, Βιτίνια, Ασράφ Χακίμι, Πέδρι, Ντέκλαν Ράις, Μπρούνο Φερνάντες και φυσικά τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν.

Οι τελικές επιλογές για την κορυφαία 11άδα της χρονιάς θα ανακοινωθούν και επίσημα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, μέσω των ψηφιακών καναλιών της FIFPRO.

Αναλυτικά οι φιναλίστ του FIFPRO

Τερματοφύλακες

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης, Βέλγιο)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα, Αργεντινή)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ, Ισπανία)

Αμυντικοί

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι, Ισπανία)

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ, Ολλανδία)

Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες (Άρσεναλ, Βραζιλία)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρόκο)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ, Γαλλία)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου, Γαλλία)

Μέσοι

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης, Αγγλία)

Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πορτογαλία)

Έντσο Φερνάντες (Τσέλσι, Αργεντινή)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ, Αγγλία)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι, Ισπανία)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία)

Επιθετικοί