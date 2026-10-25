Ο Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί στη Βασιλεία
Αν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μάθει τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο στο ATP 500 της Βασιλείας, που ήταν ο Τέιλορ Φριτς, τελικά δεν θα πάρει μέρος στο τουρνουά της ελβετικής πόλης, με το κυρίως ταμπλό να αρχίζει τη Δευτέρα (26/10).
Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά στη Βασιλεία, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος και ήδη στο ταμπλό οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο Φριτς θα αντιμετωπίσει παίκτη από τα προκριματικά ή lucky loser.
Basel update: OUT: Tsitsipas IN: Lucky LoserOctober 25, 2026
O Τσιτσιπάς το Σάββατο (24/10) ηττήθηκε από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι και μετά την απουσία του από τη Βασιλεία, ακολουθεί το Masters στο Παρίσι, το οποίο ξεκινάει στις 2 Νοεμβρίου.
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