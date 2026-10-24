Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ταμπλό του ATP 500 της Βασιλείας, στο κάτω μέρος του πίνακα απέναντι στο Τέιλορ Φριτζ, για τρίτη φορά μέσα στο 2026.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη πορεία του μέχρι τα ημιτελικά του ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν, θα πάρει μέρος στο Swiss Indoors Basel στη Βασιλεία, του οποίου έγινε γνωστό το ταμπλό, τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Ελβετία 26 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026.

Στο πρώτο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ. Οι δύο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι επτά φορές με τον 28χρονο Έλληνα να νικάει τις πέντε από αυτές, ενώ ο Αμερικανός, Νο.6 του ταμπλό της διοργάνωσης, έχει επικρατήσει μόλις δύο φορές στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν στο πρόσφατο Shanghai Masters, όπου ο Τσιτσιπάς νίκησε με 3-6, 7-5, 6-3 στον 3ο γύρο του ATP 1000 της Κίνας.

Αν ο Έλληνας, Νο.39 στο κόσμο, ξεπεράσει το εμπόδιο του Φριτζ, θα αντιμετωπίσει στους «16» της διοργάνωσης είτε τον Ντένις Σαποβάλοφ, είτε τενίστα που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά, πιθανοί αντίπαλοι εκτός απροόπτου είναι ο Άρθουρ Φις (Νο.2 στο ταμπλό της Βασιλείας) ή ο Μπόουτικ φαν ντε Ζάντσχουλπ.

Στην ημιτελική φάση, αν τα καταφέρει ο Τσιτσιπάς να βρεθεί εκεί, πιθανό «εμπόδιό» του θα είναι ένας εκ των Ραφαέλ Χοδάρ, Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα και Βαλεντίν Βασερό.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, με παίκτες του οποίου ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος μόνο στον τελικό, υπάρχουν όνοματα που ξεχωρίζουν, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Μπεν Σέλτον, ο Κάσπερ Ρουντ, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ και ο Γίρι Λεχέτσκα.