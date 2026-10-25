H Σάκκαρη με πρώτη αντίπαλο την Πουτίντσεβα στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Γιούλια Πουτίντσεβα στον 1ο γύρο στο WTA 500 στο Τόκιο, με την Έλενα Ριμπάκινα να περιμένει τη νικήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την παρουσία της από το WTA 500 στο Τόκιο κι ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Το κυρίως ταμπλό ξεκινά τη Δευτέρα (26/10) και η Σάκκαρη την Κυριακή (25/10) έμαθε την αντίπαλό της στον 1ο γύρο, που είναι η Γιούλια Πουτίντσεβα.

Η 31χρονη από το Καζακστάν (Νο.66) πέρασε από τη φάση των προκριματικών και θα βρεθεί στο δρόμο της Σάκκαρη, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη (27/10).

Oι παίκτριες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν, με τη Σάκκαρη να μετρά τρεις διαδοχικές νίκες, με τελευταία τον Ιούνιο του 2025 στο Μπαντ Χόμπουργκ της Γερμανίας με 7-5, 7-6(6).

Τη νικήτρια στη φάση των «16» περιμένει η Έλενα Ριμπάκινα, που θα ταξιδέψει στο Τόκιο έχοντας κατακτήσει τον τίτλο στο WTA 500 στο Νίνγκμπο της Κίνας, επικρατώντας στον τελικό επί της Λέιλα Φερνάντεζ με 6-2, 6-2, φθάνοντας στους τέσσερις στη χρονιά και στους 15 συνολικά στην καριέρα της.