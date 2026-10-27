Δικαιώθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης για την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες, ενώ στην Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε πρόστιμο από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, για παράνομη προσέγγιση στον Αργεντινό.

Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης βρέθηκαν σε αντιπαράθεση το περασμένο καλοκαίρι, με αφορμή την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες. Οι Καταλανοί είχαν βάλει στο μάτι τον Αργεντινό επιθετικό, με την διοίκηση της Ατλέτικο να μην αφήνει κανένα περιθώριο για κάθε είδους σενάριο παραχώρησής του.

Η υπόθεση όμως δεν έμεινε εκεί. Η Ατλέτικο προχώρησε σε καταγγελία κατά της Μπαρτσελόνα στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και στη FIFA, υποστηρίζοντας πως οι Καταλανοί είχαν προσεγγίσει παράνομα και όχι σύμφωνα με τους κανονισμούς τον Άλβαρες.

Μετά την εξέταση της καταγγελίας, η ισπανική ομοσπονδία επέβαλε στην Μπαρτσελόνα πρόστιμο 602 ευρώ για παραβίαση κανονισμών και κανόνων δεοντολογίας. Παρότι η οικονομική κύρωση είναι μικρή, η απόφαση αποτελεί μια ηθική δικαίωση για τους «ροχιμπλάνκος».

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που οι δύο σύλλογοι έρχονται σε αντιπαράθεση για ανάλογο ζήτημα. Το 2019, η Μπαρτσελόνα είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 300 ευρώ για την υπόθεση του Αντουάν Γκριεζμάν, τον οποίο απέκτησε από την Ατλέτικο. Ο Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε στη συνέχεια στην ομάδα της Βαρκελώνης, προτού επιστρέψει ξανά στη Μαδρίτη, σε μια υπόθεση που είχε επίσης προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.