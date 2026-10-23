Μεντβέντεφ και Μπούμπλικ διασταυρώνονται στα ημιτελικά του Almaty Open
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ επικράτησε 2-0 του Τέρενς Άτμαν με 6-4, 6-4 και πέρασε στη τελική τετράδα του Almaty Open. Αντίστοιχα, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ πήρε τη δυνατή μάχη με τον Καρέν Χατσάνοφ με ανατροπή 4-6, 7-6(5), 7-6(5) και θα βρει τον Ρώσο τενίστα στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο Μεντβέντεφ δεν χρειάστηκε να τα δώσει όλα και καθάρισε το ματς 2-0. Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες χωρίς κάποιο break βρέθηκαν ισόπαλοι 3-3. Στο σημείο αυτό, ο Μεντβέντεφ «έσπασε» το service του Γάλλου και πήρε το σετ με 6-4. Στο δεύτερο σετ, ο Ρώσος μπήκε δυναμικά και έκανε break στο πρώτο game. Το παιχνίδι κύλισε με τους τενίστες να διατηρούν το service μέχρι τέλους, με τον Ρώσο πρωταθλητή να παίρνει το σετ 6-4 το ματς 2-0 και την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP 250 στο Καζακστάν.
Σκληρή η μάχη ανάμεσα σε Μπούμπλικ και Χατσάνοφ άλλα ο Καζάκος πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά μέσα στη χώρα του. Στο πρώτο σετ, ο Χατσάνοφ έκανε break στο 7ο game και πήρε το σετ με 6-4. Στο δεύτερο σετ, ο Μπούμπλικ βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει, με το κοινό της πατρίδας του να τον αποθεώνει. Εκεί, οι τενίστες κράτησαν ακλόνητο το service τους και έφτασαν στο tie-break. Ο Μπούμπλικ επιβλήθηκε με 7-5 και ισοφάρισε τα σετ σε 1-1.
Το τρίτο και τελευταίο σετ, είχε την ίδια ακριβώς εξέλιξη. Ξανά οι δύο τους διατήρησαν το service τους και η νίκη πρόκριση θα κριθεί στο tie-break. Σε αυτό το σημείο ο Μπούμπλικ ήταν σταθερός και επικράτησε 7-5 χωρίς να αφήσει τον Χατσάνοφ να ελπίζει. Ο Καζάκος πήρε την πρόκριση για την τελική τετράδα της διοργάνωσης μέσα στη χώρα του.
Ο Μεντβέντεφ και ο Μπούμπλικ θα αγωνιστούν το Σάββατο (24/10) περίπου στις 16:00 με στόχο να πάρουν τη νίκη που θα τους στείλει στον μεγάλο τελικό της ATP 250 στο Αλμάτι.
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