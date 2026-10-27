Παρελθόν από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ισμαΐλ Καρτάλ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ στο ντέρμπι της Τουρκίας.

Το επεισοδιακό ντέρμπι στην Τουρκία ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε είχε και απόνερα στο «στρατόπεδο» των ηττημένων. Η ήττα που γνώρισε η Φενέρ με 2-1 την άφησε στο -6 από την κορυφή και σε δυσμενή θέση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία.

Ο Ισμαΐλ Καρτάλ, συγκεκριμένα, υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα στο μεγάλο ντέρμπι, η οποία έγινε αποδεχτή από τη διοίκηση της ομάδας.

«Ο προπονητής μας, Ισμαήλ Καρτάλ, ενημέρωσε τη διοίκηση για την απόφασή του να παραιτηθεί και, μετά από συζητήσεις, η απόφαση αυτή αξιολογήθηκε με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Ευχαριστούμε τον Ισμαήλ Καρτάλ για τις προσπάθειες, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στη Φενέρμπαχτσε.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας του» ανέφερε χαρακτηριστικά η Φενέρ σε ανακοίνωσή της. Πλέον στην Κωνσταντινούπολη έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες για την αντικατάσταση του Τούρκου τεχνικού, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιρκ Κάουτ, να θεωρείται από τα γειτονικά ΜΜΕ ως το φαβορί για να τον αντικαταστήσει.