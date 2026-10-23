Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με όπλο το σερβίς, νίκησε τον Τζέιμς Ντάγκουορθ με 2-0 και πέρασε στα ημιτελικά στo ΑTP 250 στο Αλμάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο ΑΤP 250 στο Αλμάτι και παράλληλα διατηρείται στον δρόμο επιστροφής στο Top 30, νικώντας τον 34χρονο Αυστραλό, Τζέιμς Ντάγκουορθ με 6-3, 6-4 για την πρόκριση στην ημιτελική φάση.

Εκεί όπου το Σάββατο (24/10, 13:00 ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο τον Γεωργιανό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι, που νίκησε τον Αντριάν Μαναρινό με 6-3, 6-1 θα διεκδικήσει μια θέση για τον τελικό της Κυριακής (25/10).

O Tσιτσιπάς τελειώνοντας τον αγώνα με ποσοστό επιτυχίας 80% (37/46) στο 1ο σερβίς κι έχοντας 40/46 κερδισμένους πόντους στα service games, δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο με αντίπαλο τον Ντάκγουορθ.

Κυριάρχησε στο 1ο σετ, βρήκε το break στο 7ο game του 2ου σετ και μετρώντας συνολικά 15 άσους και 33 winners, πήρε την πρόκριση.



Tsitsipas books his place in the Almaty Open semifinals with a 6-3, 6-4 victory over Duckworth #AlmatyOpen #ATP250 https://t.co/xwqvdjcAsM — AlmatyOpen (@AlmatyOpen_KZ) October 23, 2026

Ο Τσιτσιπάς με άσο έκλεισε το εναρκτήριο game, στην πρώτη του ευκαιρία πέτυχε το break και με τρεις άσους, έφθασε σε love game για το 3-0 σε οκτώ λεπτά.

Με νέα love games o Τσιτσιπάς έκανε το 4-1 και το 5-2, έφθασε σε διπλό set point στο 8o game, βρέθηκε στο 0-30 στο 9o game, όμως με τέσσερις στη στη σειρά πόντους, κατέκτησε το σετ με 6-3 σε 28 λεπτά, έχοντας ποσοστό επιτυχίας 83% στο 1ο σερβίς και 20/23 κερδισμένους πόντους στα service games.

See ball, HIT BALL! 🔥 @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen | @stefanos https://t.co/LG8XljqJ7j — ATP Tour (@atptour) October 23, 2026

Ο Ντάκγουορθ «έσβησε» δύο break points στο 1ο game του 2ου σετ. Στο 3ο game των 20 πόντων, ο Τσιτσιπάς δεν εκμεταλλεύτηκε δύο break points και ο Ντάκγουορθ μετά την 7η ισοπαλία το κατέκτησε για το 2-1.

O Aυστραλός διατήρησε το προβάδισμα με 3-2 και ο Τσιτσιπάς με τρεις άσους πέτυχε ξανά love game για το 3-3.

Stef can do no wrong at the moment. @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen | @stefanos https://t.co/4a1TVwnv9X — ATP Tour (@atptour) October 23, 2026

O 28χρονος Έλληνας παίκτης βρήκε το ζητούμενο στο 7ο game και στην 5η ευκαιρία για break, αυτό ήρθε μετά το λάθος του ο Ντάκγουορθ, που έφερε το προσπέρασμα 4-3, με love game, ξέφυγε με 5-3 και με τον ίδιο τρόπο, έκανε το 6-4 για την πρόκριση στα ημιτελικά.

