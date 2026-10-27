Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με γαλλικές πηγές επανήλθε για τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Μπαστιά και είναι πολύ πιθανό να τον κάνει δικό του.

Υπάρχει ξανά - όπως διαρρέεται από τη Γαλλία - ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ, Αλεξάντρ Ζαουάϊ, που ανήκει στη Μπαστιά. Ο συγκεκριμένος μεσοεπιθετικός φαίνεται ότι απασχολεί ξανά έντονα τους Πειραιώτες και εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό να τον κλείσουν για συμβόλαιο 4 ετών.

Φέτος έχει 7 ματς με 1 γκολ. Στη Μπαστιά στο σύνολο έχει 37 αγώνες με 3 γκολ και 2 ασίστ και σε πρώτη φάση προοριζόταν για τη β' ομάδα του Ολυμπιακού.