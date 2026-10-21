Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, επικράτησε με 2-0 σετ και σε 62 λεπτά πέρασε στα προημιτελικά στο ΑΤP στο Αλμάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες στην καριέρα του, επικρατώντας με 6-1, 6-2 για την πρόκριση στα πρόκριση στα προημιτελικά στο ATP 250 στο Αλμάτι.

O παίκτης από το Καζακστάν στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του μπροστά στους συμπατριώτες του, απέκλεισε τον Στέφανο Σακελλαρίδη, όμως δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, που συνεχίζει στα προημιτελικά και την Παρασκευή (23/10) θα παίξει με τον Αυστραλό, Τζέιμς Ντάκγουορθ.

2022 runner up and former top 3 Stefanos Tsitsipas ends Mikhail Kukushkin career with a 6-1, 6-2 win in Almaty R2. Kukushkin: Career high #39 1 ATP title 2 Grand Slam R16 in singles 4 Davis Cup QFs 17 (!) Challenger titles Tsitsipas vs. Duckworth in QFs on Friday Δείτε Επίσης Τσιτσιπάς: Mε Ντάκγουορθ στα προημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης October 21, 2026

H διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στους παίκτες φάνηκε από τα πρώτα games. Ο Τσιτσιπάς στη 2η ευκαιρία του βρήκε το 1ο break για το 2-0 και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε 3-0 σε 10 λεπτά αγώνα. Mε νέο break έγινε το 4-0 και το 5-0 και σερβίροντας έκλεισε το 1ο σετ με 6-1 σε 24 λεπτά, με τους πόντους να είναι 27-11.

Στους ίδιους ρυθμούς συνεχίστηκε το 2ο σετ, με οκτώ στη σειρά πόντους ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 2-0, ο Κουκούσκιν μείωσε σε 2-1, ο Τσιτσιπάς με νέο break ξέφυγε 4-1, στο 7ο ο Κουκούσκιν έσωσε τρία match points (5-2), με τον Τσιτσιπά να κλείσει το σετ με 6-2 και την πρόκριση σε 62 λεπτά.

