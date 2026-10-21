Τσιτσιπάς - Κουκούσκιν 2-0: Πρόκριση σε 62 λεπτά στα προημιτελικά στο Αλμάτι

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, επικράτησε με 2-0 σετ και σε 62 λεπτά πέρασε στα προημιτελικά στο ΑΤP στο Αλμάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες στην καριέρα του, επικρατώντας με 6-1, 6-2 για την πρόκριση στα πρόκριση στα προημιτελικά στο ATP 250 στο Αλμάτι.

O παίκτης από το Καζακστάν στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του μπροστά στους συμπατριώτες του, απέκλεισε τον Στέφανο Σακελλαρίδη, όμως δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, που συνεχίζει στα προημιτελικά και την Παρασκευή (23/10) θα παίξει με τον Αυστραλό, Τζέιμς Ντάκγουορθ.

H διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στους παίκτες φάνηκε από τα πρώτα games. Ο Τσιτσιπάς στη 2η ευκαιρία του βρήκε το 1ο break για το 2-0 και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε 3-0 σε 10 λεπτά αγώνα. Mε νέο break έγινε το 4-0 και το 5-0 και σερβίροντας έκλεισε το 1ο σετ με 6-1 σε 24 λεπτά, με τους πόντους να είναι 27-11.

 

Στους ίδιους ρυθμούς συνεχίστηκε το 2ο σετ, με οκτώ στη σειρά πόντους ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 2-0, ο Κουκούσκιν μείωσε σε 2-1, ο Τσιτσιπάς με νέο break ξέφυγε 4-1, στο 7ο ο Κουκούσκιν έσωσε τρία match points (5-2), με τον Τσιτσιπά να κλείσει το σετ με 6-2 και την πρόκριση σε 62 λεπτά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    ATP Τελευταία Νέα