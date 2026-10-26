Άταμαν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Παρακολουθώ σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες»

O Έργκιν Άταμαν τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε τη Euroleague το 2024, αλλά και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στον ANT1 και στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

«Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού», πρόσθεσε.

Αγαπάω τον Δημήτρη και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό!»