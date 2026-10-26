Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Κόμο και έτσι είναι έτοιμος να επεκτείνει το συμβόλαιο του παίρνοντας μία γενναία αύξηση σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει την καλύτερη περίοδο στην καριέρα του, με τη φανέλα της Κόμο και είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα του σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Ο «ασταμάτητος» φορ έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του στον τελευταίο αγώνα της Κόμο απέναντι στη Σασουόλο (2-0), πετυχαίνοντας 2 φορές δίχτυα μέσα σε 11 λεπτά. Σπάει τα προσωπικά του ρεκόρ καθώς έχει βάλει γκολ σε 4 συνεχόμενους αγώνες ξεκινώντας από τη Φέγενορντ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League μέχρι τη Φιορεντίνα και τη Σασουόλο στη Serie A.

Συνολικά φέτος έχει σκοράρει 8 φορές σε 11 συμμετοχές με την φανέλα της ιταλικής ομάδας, σε όλες τις διοργανώσεις. Η εξαιρετική του απόδοση τη φετινή σεζόν έκανε τον Σεσκ Φάμπρεγας και όλο το επιτελείο της Κόμο, να τον εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο.

Έτσι, αναμένεται μα υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2030 με ετήσιες απολαβές, που θα τον κάνουν πιθανότατα τον υψηλότερα αμειβόμενο Έλληνα ποδοσφαιριστή, αφού αυτές, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, αναμένεται να φτάσουν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το μόνο που φαίνεται να μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για την ανανέωση του 27χρονου Έλληνα.