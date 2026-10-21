Τσιτσιπάς: Mε Ντάκγουορθ στα προημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης

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Τσιτσιπάς: Mε Ντάκγουορθ στα προημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης
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O Τζέιμς Ντάκγουορθ απέκλεισε το Νταρντέρι και θα είναι ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Almaty Open, εφόσον ο Έλληνας ξεπεράσει το εμπόδιο του Κουκούσκιν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το απόγευμα της Τετάρτης (21/10, 17:30) θα αντιμετωπίσει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στην φάση των «8», ο Έλληνας πρωταθλητής, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Καζάκου τενίστα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ, ο οποίος έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τον Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Ο Αυστραλός τενίστας, Νο.73 στο κόσμο, επικράτησε 2-0 σετ του Νταρντέρι με 7-5, 7-6(7). Ο Ντάκγουορθ έκανε το μοναδικό break του πρώτου σετ στο 12ο game, με το οποίο σημείωσε το 7-5 και προηγήθηκε 1-0 στα σετ.

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Με τους δύο τενίστες να διατηρούν το service τους σε όλο το δεύτερο σετ, η μάχη κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, ο Νταρντέρι, Νο. 23 στη παγκόσμια κατάταξη, είχε set point με το σκορ στο 6-5 υπέρ του, όμως ο Ντάκγουορθ το «έσβησε», ανέτρεψε το σκορ σε 9-7, πήρε το σετ με 7-6(7) και πέρασε στα προημιτελικά του ATP 250 στο Αλμάτι.

 
@Photo credits: INTIME, Bildbyran
     

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