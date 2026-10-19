Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια, μετά τα προκριματικά, στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι, γνωρίζοντας την ήττα από τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 2-0 σετ στο πλαίσιο του 1ου γύρου.

Η νέα εβδομάδα βρήκε τον Στέφανο Σακελλαρίδη σε ρεκόρ καριέρας, Νο.133 στην παγκόσμια κατάταξη, όμως ο 22χρονος δεν μπόρεσε να το συνδυάσει με μια πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στο ATP 250 στο Αλμάτι, γνωρίζοντας την ήττα από τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 7-6(4), 7-6(3).

Ο 38χρονος παίκτης από το Καζακστάν, που μπροστά στους συμπατριώτες του παίζει το τελευταίο τουρνουά της καριέρας του, «χάλασε» το σενάριο να δούμε ελληνική μονομαχία στου tour, καθώς αυτός είναι που θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς στη φάση των «16».

He's not done yet 💥 In the final tournament of his career, Mikhail Kukushkin edges past Sakellaridis 7-6, 7-6 to reach the second round on home soil! @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/yH1fFNvtXX Δείτε Επίσης Τσιτσιπάς και Σάκκαρη πήραν μεγάλη άνοδο στη παγκόσμια κατάταξη October 19, 2026

Ο Σακελλαρίδης απάντησε στο προβάδισμα του Κουκούσκιν, για το 1-1, 2-2 και στην πρώτη του ευκαιρία πέτυχε το break, προσπερνώντας με 3-2.

Ο Έλληνας παίκτης σβήνοντας τρία break points έφθασε στο 4-2, όμως ο Κουκούσκιν με το πρώτο δικό του break ισοφάρισε σε 4-4 και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε 5-4. Ο Σακελλαρίδης με αβίαστο λάθος βρέθηκε αντιμέτωπος με set point (30-40) στο 10ο game, όμως με τρεις πόντους στη σειρά το κατέκτησε για το 5-5 και με love game έστειλε το σετ στο tie break. Ο Κουκούσκιν μετά το 3-3, έφθασε σε διπλό set point (6-4) και με winner κατέκτησε το 1ο σετ με 7-6(4).

He's not done yet 💥 In the final tournament of his career, Mikhail Kukushkin edges past Sakellaridis 7-6, 7-6 to reach the second round on home soil! @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/yH1fFNvtXX October 19, 2026

Ο Σακελλαρίδης διατήρησε το σερβίς του για το 1-0 στο 2ο game, όμως στο 3ο game, μετά το 40-30, υπέπεσε σε δύο αβίαστα λάθη και ο Κουκούσκιν με winner, πέτυχε το break, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1. Ο Σακελλαρίδης το πήρε άμεσα πίσω, έστω κι αν χρειάστηκε τρεις ευκαιρίες (2-2) και διατηρώντας το σερβίς του πήρε πάλι το προβάδισμα με 3-2.

Ο Κουκούσκιν ισοφάρισε σε 3-3, 4-4 και με winner έφθασε στο 3ο break και στο 5-4, σερβίροντας για την πρόκριση. Βρέθηκε μπροστά σε τριπλό break point (0-40), με τέσσερα αβίαστα λάθη του Σακελλαρίδη είχε match point, όμως το break ήρθε από τον Έλληνα παίκτη για το 5-5, με το σετ να κρίνεται επίσης στο tie break. O Koυκούσκιν προηγήθηκε με 3-0, 6-2 και με άσο κατέκτησε έφθασε στο 7-6(3) και στην τελική επικράτηση.