Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται το απόγευμα της Τετάρτης απέναντι στον Μιχαΐλ Κουκούσκιν, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το πρόγραμμα της Τετάρτης στο ATP 250 στο Αλμάτυ του Καζακστάν. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στις 17:30 απέναντι στον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει τον Καζάκο τενίστα τέσσερις φορές και έχει επικρατήσει σε όλες τις αναμετρήσεις. Τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2022 πάλι στο Καζακστάν, αλλά στην Αστάνα, ενώ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι το 2019 στο τελικό του ATP 250 στη Μασσαλία, όπου ο Έλληνας, Νο.39 στο κόσμο, πήρε τον τίτλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Κοβάτσεβιτς, δήλωσε χαρακτηριστικά για τον αντίπαλό του: «Προσπαθούσα να μείνω στον αγώνα και απλώς να είμαι υπομονετικός. Σέρβιρε εξαιρετικά καλά σήμερα, ήταν πραγματικά απογοητευτικό να βρίσκομαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου που έπρεπε να επιστρέψω. Δεν ήταν εύκολος αγώνας. Σέρβιρε έτσι ακόμα και στην προηγούμενη αναμέτρησή μας.

Νιώθω ότι ήταν πολύ συνεπής και, κατά τη γνώμη μου, βελτιώθηκε πολύ τους τελευταίους δύο μήνες. Είναι πολύ απίθανο να παίξουμε ο ένας εναντίον του στον πρώτο γύρο, αλλά του εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είμαι μεγάλος θαυμαστής του παιχνιδιού του. Η επιμονή μου ήταν το κλειδί της νίκης».