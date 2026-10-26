Ο Ηλίας Κορομηλάς αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφορικά με την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, από επίπεδο GBL έως και σχολικές αναμετρήσεις είναι στην κορυφή της επικαιρότητας.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Σήμερα (26/10) θα απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Σχετικά με τον Κορομηλά, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ότι συνέβαλε σε 9 πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εχει η υπερασπιστική του γραμμή είναι ότι ουδέποτε διέπραξε τίποτα αξιόποινο αλλά λειτουργούσε πάντα εντός των καθηκόντων του. Επιπλέον φαίνεται πως προσκόμισε στον 9ο τακτικό ανακριτή σειρά εγγράφων, αλλά και παραστατικά για να δικαιολογήσει το ποσό των 102.000 ευρώ που έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια κατοικον έρευνας στο σπίτι του.

Ο Κορομηλάς υποστήριξε πως μπορεί να δικαιολογήσει και το ποσό των 263.000 ευρώ το οποίο του καταβλήθηκε κατά τον ίδιο, τμηματικά ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στη διαιτησία και στη συνέχεια προχώρησε στην ανάληψη του από τραπεζικό του λογαριασμό.

Σε ότι έχει να κάνει με την καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, όπου αναφέρεται πως ο Ηλίας Κορομηλάς προτεινε να του δώσει «δώρο»10.000 ευρώ, για να σφυρίξει υπέρ της υπέρ της Ούνικς στον τελικό του Eurocup του 2021, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν έχει ποινικό ενδιαφέρον καθώς είχε από τότε γίνει επίσημη καταγγελία, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

Πριν ξεκινήσει η απολογία του, στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε ως μάρτυρας προτεινόμενος από την υπεράσπιση ο λογιστής του του Ηλία Κορομηλά.