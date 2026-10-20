Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τη ζωή του δύσκολη με αντίπαλο τον Αλεσκάνταρ Κοβάτσεβιτς, όμως πήρε τη νίκη με 7-6(9), 3-6, 6-3 και την πρόκριση στον 2ο γύρο στο ATP 250 στο Αλμάτι.
Εκεί το απόγευμα της Τετάρτης (21/10, 17:30) θα αντιμετωπίσει τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, από το Καζακστάν ο οποίος τη Δευτέρα (19/10) είχε αποκλείσει τον Στέφανο Σακελλαρίδη.
Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο tie break του 1ου σετ, με τον 28χρονο Αμερικανό να έχει διπλό match points (6-4), όμως με δικά του λάθη κράτησε τον Τσιτσιπά στο σετ κι έπειτα από ένα μικρό θρίλερ ο 28χρονος Ελληνας να το κατακτά..
Ένα break καθόρισε την εξέλιξη στα δύο επόμενα σετ, ο Κοβάτσεβιτς στη μοναδική του ευκαιρία το πέτυχε στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς στην 4η συνολικά στο 3ο σετ και κάπως έτσι πήρε τη νίκη.
Up for the fight 🥊 Former finalist @stefanos is up and running in Almaty. @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/2B5kCIOpuZ— ATP Tour (@atptour) October 20, 2026
O Κοβάτσεβιτς με love game ισοφάρισε 1-1, με τον Τσιτσιπά να κάνει με άνεση το 2-1. O Τσιτσιπάς μετά το 0-30, είχε τις λύσεις να κατακτήσει το 5o game, για το 3-2.
Ο Κοβάτσεβιτς με τον 5ο άσο έσωσε το πρώτο break point, ανταποκρίθηκε και στη 2η ευκαιρία που είχε ο Τσιτσιπάς, ισοφαρίζοντας σε 3-3.
Ο Τσιτσιπάς με love game έκανε το 4-3 και το 5-4 και με διαγώνιο forehand winner κατέκτησε το 11ο game για το 6-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break.
Ο Κοβάτσεβιτς προηγήθηκε 3-0 και 4-2, ο Αμερικανός με άσο έφθασε σε διπλό match point (6-4), όμως ένα άστοχο βολέ κι ένα αβίαστο λάθος έφεραν το 6-6, με τον Τσιτσιπά να μην εκμεταλλεύεται την πρώτη δική του ευκαιρία στο 7-6.
Οι παίκτες έχασαν από ένα ακόμα set point, για να φθάσουμε στο 9-9, με τον Τσιτσιπά να βρίσκει το 3ο δικό του (10-9) κι έχοντας το σερβίς να φθάνει στο 7-6(9).
Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 και 2-2 στο ξεκίνημα του 2ου σετ, όμως στο 6ο game βρέθηκε αντιμέτωπος με το 0-40, με τον Κοβάτσεβιτς στην πρώτη ευκαιρία να πετυχαίνει το break για το 4-2, με love break να ξεφεύγει με 5-2 και σερβίροντας στο 9ο game κατέκτησε το σετ με 6-3.
Ο Τσιτσιπάς μετά το 1-0, βρήκε το 3ο συνολικά break στο παιχνίδι, όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε (1-1). Με love game έκανε το 2-1 και στο 4ο game ο Έλληνας παίκτης πέτυχε τον στόχο του, διπλό break point, που ήρθε με winner για το 3-1. Με νέο love game έκανε το 4-1, διατήρησε το προβάδισμα για το 5-2 και σερβίροντας στο 9ο game έκλεισε το σετ με 6-3 και μαζί την πρόκριση, έπειτα από αγώνα δύο ωρών.
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