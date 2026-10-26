Τάσος Δουβίκας και Κόμο επισημοποίησαν την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031, με τον Έλληνα στράικερ να ανεβαίνει μισθολογικά.

Στο Κόμο θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το 2031 (αν εκπληρώσει το συμβόλαιό του) να...ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα ο Τάσος Δουβίκας, καθώς η ομώνυμη ομάδα γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών το πρωί της Δευτέρας (26/10).

Ο Έλληνας στράικερ εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, με το κλαμπ να τον επιβραβεύει φυσικά και στο μισθολογικό κομμάτι, καθώς οι Ιταλοί αναφέρουν πως το νέο deal θα του αποφέρει περί τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στα 27 του χρόνια ο Δουβίκας δήλωσε χαρούμενος για την παραμονή του στον σύλλογο της Serie A, ενώ από πλευράς του ο Σεσκ Φάμπρεγκας τόνισε για ακόμη μια φορά την εργατικότητα του ποδοσφαιριστή του.

Η ανακοίνωση:

«Η Κόμο 1907 ανακοινώνει με χαρά ότι ο επιθετικός Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο έχει ισχύ έως το 2031.

Από την άφιξή του στις όχθες της λίμνης Κόμο, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024–25, ο Δουβίκας έχει πραγματοποιήσει 68 εμφανίσεις με τη φανέλα των «BiancoBlu», σημειώνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Την περασμένη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε 14 γκολ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως ο δεύτερος σκόρερ της Serie A. Τη φετινή σεζόν, ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League — διοργάνωση στην οποία κάνουν το ντεμπούτο τους τόσο ο ίδιος όσο και η Κόμο 1907».

Τα λόγια του Δουβίκα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου και αντιλήφθηκα αμέσως τη φιλοδοξία του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Φάμπρεγκας και το επιτελείο του· αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια για μένα. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».

Τι είπε ο Φάμπρεγκας:

«Από την πρώτη κιόλας μέρα του στην Κόμο, ο Τάσος έδειξε ότι διαθέτει ισχυρή νοοτροπία, κάτι που αποτυπώνεται και στις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα θετικός, εξαιρετικά φιλόδοξος και διακρίνεται για την υποδειγματική εργατικότητά του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την επέκταση του συμβολαίου του».