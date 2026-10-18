Ο Νταβίντοβιτς Φόκινα τον τίτλο στο Masters της Σαγκάης

O Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα πετυχαίνοντας την ανατροπή απέναντι στον Ράφα Χόδαρ, κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Σαγκάης.

Ο ισπανικός τελικός στο Masters της Σαγκάης έβγαλε πρωταθλητή τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα, ο οποίος νίκησε τον Ράφα Χόδαρ με 1-6, 7-6(5), 6-4 και κατέκτησε στον τρίτο και πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας του.

Ο 27χρονος Νταβίντοβιτς Φόκινα για να φθάσει σε αυτή την επιτυχία, χρειάστηκε να σώσει match point στον αγώμα με τον Φράνσις Τιάφο και στο δρόμο προς τον τελικό να αποκλείσει τον Χούμπερτ Χουρκάτς και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στον τελικό ο 20χρονος Χόδαρ πήρε άνετα το 1ο σετ με 6-1, προηγήθηκε με break 3-2, όμως ο Νταβίντοβιτς Φόκινα το πήρε αμέσως πίσω (3-3), κατακτώντας το σετ στο tie break με 7-6(5).



Στο 3ο σετ ο Νταβίντοβιτς Φόκινα με νέο break προηγήθηκε με 3-2, διατηρώντας το σερβίς του ξέφυγε με 4-2 και στο 10ο game, έφθασε στο 6-4 και στην κατάκτηση του τίτλου.

Με αυτή την επιτυχία ο Νταβίντοβιτς Φόκινα ανέβηκε 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και στο Νο.13, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας.

Ο Χόδαρ έχασε την ευκαιρία να φθάσει στον 2ο τίτλο της καριέρας του, όμως η Δευτέρα (19/10) θα τον βρει στο Νο.11.

