Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Ντανιίλ Μεντβένετφ είχαν τον αέρα των φαβορί στα ημιτελικά του Shanghai Masters, όμως Αλεχάντρο Φόκινα και Ραφαέλ Χόδαρ τους τον «έκοψαν».

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ γνώρισε την ήττα με ανατροπή από τον Αλεχάντρο-Νταβίντοβιτς Φόκινα με 5-7, 6-4, 6-3. Ίδια μοίρα είχε ακόμα ένα φαβορί για την κατάκτηση του ATP 1000 της Σαγκάης, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος ηττήθηκε από τον Ραφαέλ Χόδαρ με 6-3, 6-4. Ο τελικός του Shanghai Masters έγινε ισπανική υπόθεση.

Ο Ζβέρεφ, προσεχώς Νο.1 στο κόσμο, πήρε με break στο 11ο game το σετ με 7-5 και έκανε το 1-0. Παρόλα αυτά, ο Φόκινα βρήκε τη δύναμη να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Αρχικά, ισοφάρισε στα σετ σε 1-1, μετά από break στο 10ο σετ σημειώνοντας το 6-4. Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Φόκινα πήρε, με break στο πρώτο game που σέρβιρε ο Γερμανός, σημαντικό προβάδισμα με 3-0, διαφορά που διατήρησε μέχρι το τελικο 6-3 στο σετ, αφού δεν επέτρεψε στον Ζβέρεφ να «σπάσει» το service του. Ο Φόκινα πήρε το εισητήριο για τον τελικό, που είναι ο πρώτος του τελικός σε τουρνουά Masters μετά το Μόντε κάρλο το 2022 όπου είχε ηττηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Τον συμπατριώτη του, Ραφαέλ Χόδαρ, θα βρει στο τελικό ο Φόκινα σε έναν ισπανικό εμφύλιο. Ο Χόδαρ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και έφτασε μέχρι τον τελικό. Απέναντι στον Μεντβέντεφ, πήρε, με δύο break και ένα του Ρώσου, το σετ με 6-3. Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στο τοίχο στο δεύτερο σετ αφού ο Ισπανός του «έσπασε» το service του στο 4ο game. To No.5 της παγκόσμιας κατάταξης, προσπάθησε να αντιδράσει με break, ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά ο 20χρονος Χόδαρ απάντησε με το ίδιο νόμισμα και εκανε το 6-4 στο σετ και 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, παίρνοντας την πρόκριση για τον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του.

FIRST MASTERS 1000 FINAL ☝️ Jodar gets the BEST win of his career - 6-3 6-4 to get past Medvedev! #RolexShanghaiMasters https://t.co/zacNDGPpGI — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2026

Οι δύο Ισπανοί τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορα στην καριέρα τους και μάλιστα σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Shanghai Masters.