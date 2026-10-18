O Σακελλαρίδης στο κυρίως ταμπλό στο Αλμάτι και πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά

Δημήτρης Ντζάνης
O Σακελλαρίδης στο κυρίως ταμπλό στο Αλμάτι και πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά
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Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έφθασε στην πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι και στον 2ο γύρο υπάρχει πιθανή συνάντηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησε τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο στην έδρα του με 7-6(4), 6-4 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι. του Καζακστάν,

Μάλιστα, μετά και την τοποθέτηση των τεσσάρων παικτών από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, υπάρχει το σενάριο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Σακελλαρίδης να βρεθούν αντίπαλοι στον 2ο γύρο.

Ο Σακελλαρίδης στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν (Νο.358) από το Καζακστάν, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα (19/10, 17:30).

Κι αν πάρει την πρόκριση στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς.

@Photo credits: INTIME
     

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