O Σακελλαρίδης στο κυρίως ταμπλό στο Αλμάτι και πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησε τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο στην έδρα του με 7-6(4), 6-4 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι. του Καζακστάν,
Μάλιστα, μετά και την τοποθέτηση των τεσσάρων παικτών από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, υπάρχει το σενάριο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Σακελλαρίδης να βρεθούν αντίπαλοι στον 2ο γύρο.
Ο Σακελλαρίδης στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν (Νο.358) από το Καζακστάν, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα (19/10, 17:30).
Κι αν πάρει την πρόκριση στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς.
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