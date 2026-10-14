Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να βρει break point, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που έφθασε στην επικράτηση με 2-0 σετ και στην πρόκριση στα προημιτελικά στο Masters της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Σαγκάη διεκδικούσε την επιστροφή του σε προημιτελική φάση Masters έπειτα από 18 μήνες και το το χωμάτινο Masters του Μόντε Κάρλο τον Απρίλιο του 2025.

Όμως η παρουσία του απέναντι στον Ρώσο δεν ήταν ανάλογη των απαιτήσεων ενός τέτοιου αγώνα, ο Μεντβέντεφ χωρίς να κινδυνεύσει σε κανένα σημείο, έφθασε στο 6-4, 7-5 και στην πρόκριση στα προημιτελικά στο Masters της Σαγκάης.

Ο 28χρονος Τσιτσιπάς γνώρισε την 11η ήττα του στα 16 παιχνίδια που έχει δώσει με τον Μεντβέντεφ συνολικά στο tour και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η εξέλιξη του αγώνα, από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στα service games του αντιπάλου του.

Rising to the occasion 🔥 The moment @DaniilMedwed booked his place in the Shanghai final eight. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/Ns8dHyYC1T October 14, 2026

O Τσιτσιπάς στο εναρκτήριο game ανταποκρίθηκε μετά το 0-30, κάνοντας το 1-0, όμως δεν συνέβη το ίδιο στο 3ο game, o Mεντβέντεφ βρέθηκε με προβάδισμα 0-40, με winner έφθασε στo break, προσπερνώντας 2-1 και με ευκολία έκανε το 3-1.

Ο Ρώσος βρέθηκε με νέα ευκαιρία για break στο 5o game, που «έσβησε» με άσο ο Τσιτσιπάς και στη συνέχεια να μειώσει σε 3-2.

Ίδιο σενάριο εκτυλίχθηκε και στο 7ο game, o Tσιτσιπάς βρέθηκε στο 15-40, όμως είχε τις λύσεις για να μειώσει σε 4-3. Ο Μεντβέντεφ μετά 40-40, έκλεισε το 8o game, για το 5-3 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο 6-4.

Flawless 💥 @DaniilMedwed takes the opening set against Tsitsipas, 6-4. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/tICl6BazWs — ATP Tour (@atptour) October 14, 2026

Διαφορετικό ήταν το σενάριο στο 2ο σετ, με τον Τσιτσιπά να κατακτά με άνεση τα service games, αλλά να μη βρίσκει το break point.

Έτσι με love game προηγήθηκε με 1-0 και 2-1, ο Μεντβέντεφ μετά το 40-30 με ισάριθμους winners, ισοφάρισε σε 2-2 και 3-3, για να φθάσουμε σε νέο love game από τον Τσιτσιπά για το 5-4.

Ο Μεντβέντεφ ισοφάρισε σε 5-5 κι έκανε το αποφασιστικό βήμα στο 11ο game, break με love game για το προσπέρασμα με 6-5 και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 7-5.