Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό, πάτησε κορυφή ο Πανιώνιος, πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε εύκολα του ΓΣ Περιστερίου, έπιασε την κορυφή ο Πανιώνιος με μεγάλη νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό, άνετα και η Βουλιαγμένη απέναντο στα Χανιά και ήρθε η πρώτη νίκη στη φετινή Water Polo League Ανδρών για τον ΠΑΟΚ, στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Γλυφάδα-Εθνικός 7-18

Μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση ο Εθνικός και πήρε προβάδισμα με 3-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Η Γλυφάδα ισορρόπησε στο δεύτερο οκτάλεπτο με το επιμέρους 3-3, αλλά η ομάδα του Πειραιά κράτησε τη διαφορά, πηγαίνοντας στο πρώτο μισό του αγώνα μπροστά με 6-3. Στο δεύτερο μισό η ταχύτητες του Εθνικού ήταν σε άλλο επίπεδο από της Γλυφάδας και νίκησε άνετα με 7-18.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-3, 2-7, 2-5

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.

Χανιά-Βουλιαγμένη 10-17

Η Βουλιαγμένη «πάτησε γκάζι» από νωρίς και με το επιμέρους 7-1 στο πρώτο οκτάλεπτο καθάρισε το παιχνίδι. Αν και τα Χανιά προσπάθησαν να αντιδράσουν μειώνοντας σε 9-5 στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη κράτησε το ασφαλή προβάδισμά της και επικράτησε με 17-10.

Τα οκτάλεπτα: 1-7, 4-2, 2-4, 3-4

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.

Ηλυσιακός-Πανιώνιος 11-19

Ο Πανιώνιος, με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, πάτησε κορυφή στο πρωτάθλημα. Με ένα δυναμικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, οι «πάνθηρες» μπήκαν μπροστά με 6-2. Στα επόμενα δύο οκτάλεπτα, ο Ηλυσιακός πάλεψε και μείωσε μέχρι και με 13-10. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, όμως, ο Πανιώνιος με επιμέρους 6-1 πήραν τη νίκη που χρειάζονταν με το επιβλητικό 19-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-4, 4-3, 1-6

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

ΠΑΟΚ-Π. Φάληρο 15-10

Πρώτης νίκη στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ σε ένα νεό ξεκίνημα στη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 4-3 καi έθεσε τις βάσεις για την πολυπόθητη νίκη. Ακολούθησε ένα επιμέρους 5-4 στο τρίτο οκτάλεπτο που του έδωσε και την διαφορά στο σκορ, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-2, 5-4, 3-3

Tα στοιχεία του παιχνιδιού εδώ.

Χίος-Υδραϊκός 8-12

Ο Υδραϊκός μπορεί να μπήκε μπροστά με 3-2, αλλά στο δεύτερο η Χίος ανέτρεψε το σκορ σε 6-5. Στο δεύτερο μισό, ο Υδραϊκός ανέβασε το ρυθμό του και γύρισε εκ νέου το παιχνίδι σε 8-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο άνοιξε κι άλλο το σκορ και νίκησε με 12-8 την Χίο.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-2, 0-3, 2-4

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

ΓΣ Περιστερίου-Παναθηναϊκός 11-23

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός στην Α1 Ανδρών του πόλο. Οι «πράσινοι» καθάρισαν τον αγώνα από το πρώτο μισό με 13-3. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα με 23-11. Για τους «πράσινους» ξεχώρισε ο Καλογερόπουλος με έξι τέρματα και ο Παπασηφάκης με τέσσερα αντίστοιχα.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 2-8, 3-4, 5-6

Tα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Γλυφάδα-Εθνικός 7-18

Χανιά-Βουλιαγμένη 10-17

Ηλυσιακός-Πανιώνιος 11-19

ΠΑΟΚ Π. Φάληρο 15-10

Χίος-Υδραϊκός 8-12

ΓΣ Περιστερίου-Παναθηναϊκός 11-23

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

21:00 «Σεράφειο Κολ.», Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

1.Πανιώνιος 12

2.Ολυμπιακός 9*

3.Απόλλων Σμ. 9*

4.Παναθηναϊκός 9

5.Βουλιαγμένη 9

6.Υδραϊκός 9

7.Π Φάληρο 7

8.Εθνικός 6

9.Χίος 4

10.ΠΑΟΚ 4

11.Γλυφάδα 1

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα λιγότερο

