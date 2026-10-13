Παρόλο που ανακοίνωσε ότι τελείωσε η φετινή σεζόν λόγω τραυματισμού, ο Γιαννίκ Σίνερ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αφού είναι ύποπτος για χρήση ντόπινγκ.

Ο Γιαννίκ Σίνερ, ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν. Παρόλα αυτά, ο Ιταλός σπουδαίος τενίστας, σύμφωνα με το σέρβικο Sportal.rs, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για λάθος λόγο.

Το, προς το παρών, Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο της δημοσιότητας λόγω θεμάτων που σχετίζονται με το ντόπινγκ. Παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες ή στοιχεία για νέο θετικό εύρημα στις εξετάσεις του, η απόφασή του να τερματίσει πρόωρα την αγωνιστική χρονιά έχει τροφοδοτήσει πολλές φήμες στην αθλητική κοινότητα.

Η πολύμηνη απουσία του από τα γήπεδα, οδήγησε ορισμένους οπαδούς, σχολιαστές και αναλυτές του τένις να προσπαθούν να «διαβάσουν πίσω από τις λέξεις» και να θεωρούν κάθε άλλο παρά έναν απλό τραυματισμό το λόγο που απουσιάζει τόσο καιρό από τη δράση.

Τελευταίος του αγώνας ήταν στις 12 Ιουλίου, όταν νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος θα τον προσπεράσει το επόμενο διάστημα στην κορυφή του world ranking, στο τελικό του Wimbledon κατάκτώντας το Grand Slam. Έκτοτε, ο Σίνερ ταλαιπωρείται από τραυματισμούς στο γόνατο, χωρίς να μπορεί να επανέλθει πλήρως στην σωματική κατάσταση που επιθυμεί, για να επιστρέψει στα court.

Μια υπόθεση από τα παλιά

Ο λόγος αυτής της έντονης φημολογίας και δυσπιστίας στο πρόσωπο του Σίνερ έγκειται στα γεγονότα του 2024. Τότε, βρέθηκαν ίχνη μιας απαγορευμένης ουσίας, της κλοστεμπόλης, σε δείγματα που έδωσε σε δύο περιπτώσεις ο Ιταλός. Ένα ανεξάρτητο δικαστήριο όμως τον έκρινε αθώο, θεωρώντας ότι η μόλυνση αυτή προήλθε κατά λάθος, λόγω της χρήσης ιατρικού σπρέι από έναν φυσιοθεραπευτή του τενίστα, και έτσι το συμπέρασμα ήταν ότι ο Σίνερ δεν ήταν υπαίτιος ή αμελής.

Παρά τις εικασίες και θεωρίες συνομωσίας γύρω από το συγκρκιμένο ζήτημα, η τρέχουσες ιστορίες περί ντόπινγκ παραμένουν, για την ώρα, στα πλαίσια φημών χωρίς κάποια πραγματική, αυτή τη φορά, βάση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία για παραβίαση του πρωτοκόλλου κατά του ντόπινγκ, ούτε έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του.