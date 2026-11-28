Ο Πέντερσεν στις δηλώσεις του στη NOVA πριν το Άρης - Ολυμπιακός στάθηκε στις επικείμενες υποχρεώσεις των Πειραιωτών, στην παρουσία του αλλά και στον κόουτς Αλγκουαθίλ.

Ο Νορβηγός μπακ, Μάρκους Πέντερσεν, μιλώντας στη NOVA στάθηκε στο ότι θεωρεί ότι η έκταση του σκορ με τη Μίλαν δεν ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού, ωστόσο υπογράμμισε ότι με την ομάδα να αγωνίζεται σε τρεις διοργανώσεις, κάθε αποτέλεσμα πρέπει γρήγορα να μένει πίσω. Συγκεκριμένα είπε στη NOVA: «Φυσικά δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι νιώθουμε ότι ήταν κρίμα που τελικά χάσαμε. Πιστεύω ότι η ομάδα πάλεψε πραγματικά πολύ και ήμασταν συνεχώς μέσα στο παιχνίδι.

Δεν θεωρώ ότι το 4-2 ήταν το αποτέλεσμα που αξίζαμε. Όμως, όπως γνωρίζετε, αγωνιζόμαστε σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Επομένως πρέπει κάθε φορά να κάνεις ένα reset και να κοιτάζεις μπροστά. Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, πρέπει πάντα να στρέφεις την προσοχή σου στο επόμενο παιχνίδι».

Για τη συνεργασία του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τον χρόνο συμμετοχής που έχει πάρει: «Νιώθω καλά. Θεωρώ ότι έχουμε καλή σχέση. Έχω παίξει πολλά λεπτά μαζί του και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω και να δουλεύω σκληρά. Αυτό είναι το σημαντικότερο».

Ο Πέντερσεν αναφέρθηκε και στα μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου, παραδεχόμενος ότι πριν έρθει στον Ολυμπιακό δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθός τους. Η πρώτη του εμπειρία απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν αρκετή για να καταλάβει τι σημαίνουν αυτά τα ματς: «Αρχικά τα ντέρμπι είναι μεγάλα παιχνίδια. Δεν γνώριζα πριν έρθω εδώ ότι ήταν τόσο μεγάλα. Στο τελευταίο ντέρμπι που παίξαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.

Γι' αυτό ανυπομονώ πραγματικά για αυτά τα παιχνίδια. Δυστυχώς έχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο λιγότεροι παίκτες από ό,τι συνήθως. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε βάθος στο ρόστερ και πολλή ποιότητα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε και να βγάλουμε αυτά τα παιχνίδια».

Τέλος, ο 26χρονος μπακ μίλησε για τον ανταγωνισμό με τον Μανώλη Σάλιακα στη δεξιά πλευρά: «Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις θέσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και χρειάζεσαι μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, όταν παίζει εκείνος να διατηρείται η ποιότητα της ομάδας και το ίδιο πρέπει να συμβαίνει όταν παίζω εγώ. Έτσι είναι όταν αγωνίζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο».