Η Χέρτα Βερολίνου συνέτριψε με 4-0 την Καρλσρούη, σε έναν αγώνα που είχε χαρακτήρα γιορτής, τουλάχιστον στις κερκίδες.

Η Χέρτα Βερολίνου δεν έχει διάθεση να περάσει άλλον χρόνο στη Β' κατηγορία της Γερμανίας και μετά το εντός έδρας 4-0 επί της Καρλσρούης, ξέφυγε στη βαθμολογία με 37 βαθμούς έναντι 24 του δεύτερου, έχοντας 12-1-0 και τέρματα 33-9!

Το ματς με την KSC πάντως ήταν ξεχωριστό, τουλάχιστον για τους οπαδούς των δύο συλλόγων, που γιόρτασαν 50 χρόνια φιλίας με ένα τεράστιο, κοινό coreo που κάλυψε όλο το Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας και απεικόνιζε σημαντικές στιγμές από την κοινή τους ιστορία. Στα δύο πέταλα, υπήρχαν πανό που έγραφαν «η Καρλσρούη χαιρετά το Βερολίνο» και «το Βερολίνο χαιρετά την Καρλσρούη», υπενθυμίζοντας πώς ξεκίνησε η φιλία μεταξύ των φιλάθλων των δύο κλαμπ.

Όλα είχαν ξεκινήσει το 1976, όταν φίλοι της Χέρτα είχαν κάνει το ταξίδι σχεδόν δέκα ωρών για την πόλη της Βάδης-Βυρτεμβέργης με το τρένο και έτυχαν θερμής υποδοχής από οπαδούς της Καρλσρούης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι εκείνοι περίμεναν ντόπιους φίλους τους αλλά το τρένο τους άργησε, έτσι υποδέχτηκαν τους Βερολινέζους, με τους οπαδούς των δύο κλαμπ να καταλήγουν όπως και να 'χει για μπύρες και ανταλλαγή τηλεφώνων και διευθύνσεων.

Κάπως έτσι γεννήθηκε μία φιλία που δοκιμάστηκε μέσα στα χρόνια, καθώς συχνά οι δύο ομάδες δεν μετείχαν στην ίδια κατηγορία. Εντούτοις, η σπάνια αυτή σχέση ανάμεσα στους υποστηρικτές της Χέρτα και της Καρλσρούης άντεξε και έκλεισε 50 χρόνια φέτος, με τις εικόνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας να είναι πρωτόγνωρες και σίγουρα εντυπωσιακές.