Ο Ζίζου Μπεργκς σόκαρε με 2-0 τον Κάρλος Αλκαράθ και τον άφησε εκτός συνέχειας από το Shanghai Masters, με τον Βέλγο να πετυχαίνει την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ υπέστη ήττα σοκ από τον Ζίζου Μπεργκς με 7-5, 7-6(4) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Masters στη Σαγκάη. Ο Βέλγος πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και «έσπασε» το σερί επτά νικών του σπουδαίου Ισπανού τενίστα.

Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους με το σκορ να είναι 2-2. Ο Μπεργκς έκανε break στο 5ο game και πήρε προβάδισμα αλλά ο Αλκαράθ απάντησε με εκ νέου «σπάσιμο» στον Βέλγο. Στη συνέχεια, με το σκορ στο 4-5 υπέρ του Αλκαράθ, με όπλο το service του, ο Μπέργκς πήρε τρία συνεχόμενα games με μεγάλο break στο 6-5, παίρνοντας εν τέλει το σετ με σκορ 7-5.

Στο δεύτερο σετ, μέχρι τα 10 games κράτησαν άθικτο το service τους με το δείτκη του σκορ να είναι στο 5-5. Εκεί, ο Μπεργκς πήρε ακόμα ένα game με break, άλλα ο Αλκαράθ δεν τα παράτησε. Ο Βέλγος σέρβιρε για το σετ και τη νίκη της αναμέτρησης, αλλά το Νο.3 στο κόσμο απάντησε στο κρίσιμο game με break, στέλνοντας το σετ στο tie-break. Ο Μπεργκς, Νο.41 στον καλύτερο αγώνα του μέχρι σήμερα, ήταν φοβερός και πήρε το tie-break με 7-4, το σετ με 7-6(4) και τον αγώνα με 2-0.

BIGGEST WIN OF BERGS' CAREER 🤯 Bergs stops Alcaraz's win streak at 7, with a 7-5 7-6(4) win in Shanghai! #RolexShanghaiMasters https://t.co/xMojHN9jh8 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

Ο αποκλεισμός του Αλκαράθ ευνοεί τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με μία επικείμενη πρόκριση απέναντι στον Μεντβέντεφ, θα μπορούσε να βρει στο δρόμο του στα προημιτελικά τον Ισπανό. Ο Μπεργκς στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Τόμι Πολ-Βαλεντίν Βασερό, που διεξάγεται αυτή την ώρα. Από την μάχη του νικητή αυτού του αγώνα απέναντι στον Μπεργκς θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «8» της διοργάνωσης, σε περίπτωση νίκης Έλληνα πρωταθλητή κόντρα στο Ρώσο τενίστα.