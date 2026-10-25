Με αφορμή τα όσα διαρρέονται από τη Γαλλία για το Ρεν - Ολυμπιακός ένα είναι το σενάριο που είναι υπό συζήτηση και φαντάζει και το πιθανότερο.

Για το Ρεν - Ολυμπιακός και το θέμα που έχει προκύψει λόγω των κινητοποιήσεων στη Γαλλία έχετε ήδη διαβάσει και ενημερωθεί σχετικώς.

Υπάρχει και συνέχεια ωστόσο. Με αφορμή ότι από τη Γαλλία προέκυπταν τρία σενάρια για το Ρεν - Ολυμπιακός και την ημέρα διεξαγωγής του το μοναδικό σενάριο που είναι προς συζήτηση και έχει πέσει στο τραπέζι μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το ματς να γίνει Τετάρτη 4.11 και όχι την Πέμπτη 05.11.

Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τις γαλλικές Αρχές να υπάρξει άμεση απόφαση. Ιδανικά να υπάρξει απόφαση ακόμα και τη Δευτέρα διότι α πρέπει η ομάδα να αλλάξει τον προγραμματισμό τους ενώ σε τέτοια περίσταση αλλαγή προγραμματισμού θα υπάρξει και για τον κόσμο που θα μεταβεί στη Γαλλία.