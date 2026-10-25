Με ένα καταπληκτικό πρώτο μισάωρο όπου πέτυχε τρία γκολ (Φαμπιάνο, Κουαμέ, Πετρίς), ο Αρης επικράτησε με 3-1 του Ατρομήτου και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Άρης έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και πέτυχε την 3η διαδοχική νίκη του καθώς επικράτησε με 3-1 του Ατρόμητου στο «Κλ. Βικελίδης».

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου τα είχε όλα στο πρώτο ημίχρονο. Ένταση, πολλές κερδισμένες μονομαχίες, τρία γκολ και απόλυτη κυριαρχία στο χορτάρι. Φαμπιάνο, Κουαμέ και Πετρίς σκόραραν για τον Άρη καθώς ο Ατρόμητος είχε ισοφαρίσει με τον Σερζίνιο αλλά με τη συνολική παρουσία του έδειξε για ποιον λόγο είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Οι «κίτρινοι» έχουν σφόδρα παράπονα από τον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη αλλά και τον Στέφανο Κουμπαράκη (VAR) τόσο για το γκολ των φιλοξενούμενων όσο και γι’ αυτό – του Μπενχαμίν Γκαρέ – που ακυρώθηκε στο 37’.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν άλλαξε τίποτα στην 11αδα επιμένοντας στο 4-4-2 με τους Κουαμέ-Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και τους Γκαρέ-Μπρούμα στα άκρα. Ράσιτς και Χόνγκλα ήταν οι δύο μέσοι και στην τετράδα της άμυνας διατηρήθηκαν οι στόπερ Φαμπιάνο-Σούταλο όπως και οι Πετρίς-Ρίτσαρτς στα αμυντικά άκρα αλλά και ο Ρικάρντο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια.

Οι βασικές τομές από τον Ντούσαν Κέρκεζ αφορούσαν τα άκρα της άμυνας με τη χρησιμοποίηση των Τσακμακά-Παπαδόπουλου καθώς Μάγκνουσον-Σπυρόπουλος παρέμειναν στο κέντρο αυτής, όπως και η τριάδα των Μουτουσάμι-Γκαρθία και Τσιγγάρα στον άξονα. Στο 4-3-3 του Ατρόμητου, ο Περέα έμεινε στην κορυφή, ο Τσούμπερ στην αριστερή πλευρά και στη δεξιά μπήκε ο Σερζίνιο.

Ο Φαμπιάνο ισοφάρισε το ρεκόρ του!

Αυτό έγινε μόλις στο 3ο λεπτό και μετά από εκτέλεση κόρνερ όπου ο Βραζιλιάνος στόπερ, ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας του Ατρόμητου, πέτυχε το τέταρτο φετινό του τέρμα (1-0). Τόσα είχε πετύχει στο σύνολο της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος και τη σεζόν 2023-24. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από χέρι του Μάγκνουσον και προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Άρη. Στην εξέλιξή της, Πετρίς και Σούταλο είχαν κακή αντίδραση, σε αντίθεση με τον Σερζίνιο ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-1, 9’). Ο Βραζιλιάνος είχε μία ακόμη στιγμή στο 17’, όταν σούταρε από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Βέλιο

Κυρίαρχος ο Άρης

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ένταση, είχαν καλή κυκλοφορία μπάλας αλλά ανέκτησαν το προβάδισμα έπειτα από το πείσμα του Καντεβέρε και το λάθος του Σπυρόπουλου στο 23’. Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε με δυσκολία στο σουτ, αλλά ο επερχόμενος Κουαμέ με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-1). Τρία λεπτά αργότερα ο Πετρίς χάρισε το πιο όμορφο γκολ της βραδιάς παίζοντας ιδανικά το overlap και αφού υποδέχθηκε την πάσα του Ούρος Ράσιτς «εκτέλεσε» τον Χουτεσιώτη από εξαιρετικά πλάγια θέση (3-1).

Η φάση που εξόργισε το γήπεδο

Ήταν αυτή του 37ου λεπτού όπου ο διαιτητής Τσιμεντερίδης ακύρωσε το γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ εκτιμώντας ότι ο Αργεντίνος πήρε την μπάλα με το χέρι, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το αριστερό χέρι του Γκαρέ ήταν κολλημένο στο σώμα του. Επί της ουσίας, οι «κίτρινοι» πήγαν στην ανάπαυλα με προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1), με έντονα παράπονα από τον Κοζανίτη διαιτητή και ο Ατρόμητος «πληγωμένος» από τις σοβαρές αδυναμίες του στην άμυνα.

Ο Ατρόμητος άλλαξε πολλά αλλά δεν έκανε τίποτα

Ο Ντούσαν Κέρκεζ έκανε νωρίς τις πρώτες αλλαγές του βάζοντας τον Οφόρι σε ρόλο δεξιού winger, μπροστά από τον Μουντέ και τον Τσακμάκη δεύτερο στόπερ δίπλα στον Σπυρόπουλο. Ωστόσο, ο Άρης είχε και πάλι τις προϋποθέσεις, αυτές δεν εκμεταλλεύτηκαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ. Συνολικά δεν άλλαξε το παραμικρό στην εικόνα του αγώνα καθώς οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο και σοβαρές προϋποθέσεις, σε αντίθεση με τον Ατρόμητο.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να γίνονται απειλητικοί μετά το 75ο λεπτό, αυτό είδε ο Μιχάλης Γρηγορίου και φρέσκαρε την ομάδα του ενισχύοντας τον άξονα με τον Φρέντρικ Γένσεν και βάζοντας στην κορυφή τον Ράφα Μιρ αντί του Καντεβέρε. Αυτομάτως ο Άρης απέκτησε ενέργεια. Απείλησε με μια εκτέλεση φάουλ του Ράσιτς κι ένα σουτ του Ράφα Μιρ από τα πλάγια (84’).

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Τσιμεντερίδης υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χόνγκλα στον Τσούμπερ, ωστόσο, μετά το VAR διόρθωσε τον Κοζανίτη διαιτητή καθώς η παράβαση είχε γίνει εκτός περιοχής!

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Σούταλο, Πετρίς (Άρης), Παπαδόπουλος, Μουντέ, Πνευμονίδης (Ατρόμητος)

MVP: Δεν είναι μόνο το υπέροχο γκολ που έβαλε, συνολικά ο Πετρίς πήρε επ’ ώμου όλη τη δεξιά πλευρά. Μοναδικό ψεγάδι στην εμφάνισή του, η αντίδρασή του στο γκολ του Ατρόμητου.

Στο ύψος τους: Ο Ούρος Ράσιτς επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις καθώς ο Φαμπιάνο είναι σταθερός. Καλό παιχνίδι από τον Χόνγκλα στον άξονα.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Το πρόβλημα του Ατρόμητου – στις σοβαρές αμυντικές αδυναμίες του – δεν είναι ευθύνη ενός παίκτη. Γενικώς είναι ομάδα που δέχεται εύκολα φάσεις. Ο Γκαρθία δεν φάνηκε καθόλου ενώ ο Περέα ήταν σαν να μην έπαιξε.

Η «γκάφα»: Αυτή του Σπυρόπουλου στο δεύτερο γκολ του Άρη όπου έκανε κακό υπολογισμό της πορείας της μπάλας και την έχασε.

Το «στραγάλι»: Κακή διαιτησία από τον Σταύρο Τσιμεντερίδη, ενώ ο Στέφανος Κουμπαράκης θεωρητικά ήταν στο VAR. Τα κριτήρια δεν ήταν ίδια. Στο γκολ του Ατρόμητου όλα ξεκίνησαν από χέρι του Μάγκνουσον, ωστόσο το τέρμα μέτρησε κανονικά. Αντιθέτως, στο 37’ ακυρώθηκε γκολ του Γκαρέ για επαφή του Αργεντίνου με το χέρι κι ενώ αυτό ήταν κολλημένο στο σώμα εκτιμώντας ότι αυτό του έδωσε τη δυνατότητα εκτέλεσης. Ελέγχονται επίσης και για τη φάση του 55ου λεπτού για κράτημα του Παπαδόπουλου στον Πετρίς ως τελευταίος παίκτης.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου του. Με το 3-1 στην πλάτη από το πρώτο μέρος έκανε διαχείριση του αγώνα στο δεύτερο δίχως να νιώσει ιδιαίτερη απειλή από τον Ατρόμητο.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς (90+2 Ντιαλό), Χόνγκλα, Γκαρέ (90+2 Μπασίρου), Μπρούμα (67’ Μπουσαΐντ), Κουαμέ (77’ Γένσεν), Καντεβέρε (77’ Μιρ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μάγκνουσον (46’ Οφόρι), Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Γκαρθία (46’ Μούντες), Περέα (80’ Τσιλούλης), Τσούμπερ (61’ Πνευμονίδης), Σερζίνιο (61’ Πνευμονίδης)