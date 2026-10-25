Η Γιουβέντους πέρασε από την έδρα της Λέτσε (2-0), πήρε νίκη - ανάσα και πλησίασε στις πρώτες θέσεις.

Η Γιουβέντους βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Λάτσιο, ωστόσο βρήκε τα αποθέματα και πήρε σημαντικό διπλό (2-0) κόντρα στην Λέτσε. Τρίποντο ηρεμίας τόσο για την ομάδα, η οποία βρέθηκε στο -8 από την κορυφή, αλλά και για τον Σπαλέτι.

Παρά το αρχικό διάστημα πίεσης των γηπεδούχων, η Γιουβέντους ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική επιθετική της προσπάθεια. Στο 29ο λεπτό ο Ντάγκλας Λουίζ εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ, σηκώνοντας την μπάλα για τον Γουέστον ΜακΚένι, ο οποίος με υπέροχη προσπάθεια και κοντινή προβολή πέτυχε το 1-0.

Οι Μπιανκονέρι με την ψυχολογία στα ύψη συνέχισαν την πίεση και στο 41' ήρθε το δεύτερο γκολ με σκόρερ τον Ντάγκλας Λουίς. Η Λέτσε προσπάθησε να μπει στο «κόλπο» στην επανάληψη, αλλά η Γιουβέντους με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία κράτησε το μηδέν και πήρε το τρίποντο.