Λέτσε - Γιουβέντους 0-2: Διπλό ηρεμίας για την «Κυρία»
Η Γιουβέντους βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Λάτσιο, ωστόσο βρήκε τα αποθέματα και πήρε σημαντικό διπλό (2-0) κόντρα στην Λέτσε. Τρίποντο ηρεμίας τόσο για την ομάδα, η οποία βρέθηκε στο -8 από την κορυφή, αλλά και για τον Σπαλέτι.
Παρά το αρχικό διάστημα πίεσης των γηπεδούχων, η Γιουβέντους ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική επιθετική της προσπάθεια. Στο 29ο λεπτό ο Ντάγκλας Λουίζ εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ, σηκώνοντας την μπάλα για τον Γουέστον ΜακΚένι, ο οποίος με υπέροχη προσπάθεια και κοντινή προβολή πέτυχε το 1-0.
Οι Μπιανκονέρι με την ψυχολογία στα ύψη συνέχισαν την πίεση και στο 41' ήρθε το δεύτερο γκολ με σκόρερ τον Ντάγκλας Λουίς. Η Λέτσε προσπάθησε να μπει στο «κόλπο» στην επανάληψη, αλλά η Γιουβέντους με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία κράτησε το μηδέν και πήρε το τρίποντο.
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