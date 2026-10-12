Τσιτσιπάς: «Μόλις ανέβασα επίπεδο το παιχνίδι μου, έβγαλα το καλύτερο μου ευατό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με μία φανταστική εμφάνιση νίκησε με 2-1 σετ τον Τέιλορ Φριτζ και πέρασε στο τέταρτο γύρο του Shanghai Masters.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον γύρο των «16» στο Masters της Σαγκάης, μετά από μεγάλη εμφάνιση και νίκη με ανατροπή με 3-6, 7-5, 6-3 απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ.

Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη σπουδαία του νίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έκανα manifest τον σημερινό αγώνα και προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του νικητή. Πάντα είχα μεγάλες μάχες απέναντί του. Μερικοί από τους σημαντικότερους αγώνες της καριέρας μου ήταν με εκείνον στην άλλη πλευρά του φιλέ. Έπρεπε να ανεβάσω το επίπεδο του παιχνιδιού μου. Μόλις ξεκίνησα να το κάνω αυτό, άνοιξαν πολλές πόρτες μπροστά μου και κατάφερα πραγματικά να ξεδιπλώσω στο γήπεδο όλες τις δυνατότές μου, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό».

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο.43 στο κόσμο, την Τετάρτη (14/10) θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Νο.8 στο world ranking, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, που επικράτησε με 6-2, 6-3 του Ντάλιμπορ Σβέρτσινα και πήρε την πρόκριση για να διασταυρωθεί στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης με τον Τσιτσιπά.